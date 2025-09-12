Rauswurf bei den Füchsen Berlin: "Menschliche Enttäuschung"

Die Trennung der Füchse Berlin von Meistertrainer Jaron Siewert hat hohe Wellen geschlagen. Nun äußert sich der Ex-Coach erstmals ausführlich.

Handballtrainer Jaron Siewert (Füchse Berlin) Quelle: ddp

Gut eine Woche nach seinem spektakulären Rauswurf beim deutschen Handball-Champion Füchse Berlin hat sich Meistertrainer Jaron Siewert erstmals ausführlich zu Wort gemeldet und heftige Kritik an der Vereinsführung um Geschäftsführer Bob Hanning geübt.

Unerwartete Freitstellung

"Es ist etwas Zeit vergangen, und die ersten Emotionen haben sich gelegt. Was bleibt, ist tiefes Unverständnis - und eine große menschliche Enttäuschung gegenüber den Entscheidungsträgern der Füchse Berlin", so Siewert auf Instagram.

Einen Jungen aus Reinickendorf, welcher ein Inbegriff der Vereinsphilosophie war und sich auch dieser mit voller Hingabe als Cheftrainer verschrieben hat, so vor die Tür zu setzen, schmerzt am meisten. „ Jaron Siewert auf Instagram

Er sei vor dem entscheidenden Gespräch am Donnerstag vergangener Woche im festen Glauben gewesen, "den bereits besprochenen neuen Vertrag zu unterschreiben - und wurde völlig unerwartet freigestellt. Das hat mich eiskalt getroffen", so Siewert.

Das Statement von Jaron Siewert auf Instagram Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Siewert: "Schwer nachzuvollziehen"

Die Berliner hatten sich in der Vorwoche mit sofortiger Wirkung von Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar getrennt. Beide hatten noch einen bis zum Saisonende geltenden Vertrag. Als Nachfolger verpflichtete der Hauptstadt-Club den Dänen Nicolej Krickau, der künftig in einer Doppelfunktion arbeitet.

Nach der überraschenden Entlassung von Meistercoach Siewert und Sportchef Kretzschmar spricht Geschäftsführer Bob Hanning im ZDF-Morgenmagazin. 05.09.2025 | 4:38 min

Siewert stellte in seinem emotionalen Post klar, dass "weder einzelne Spieler noch Spielergruppen" etwas mit seiner Freistellung zu tun hatten. "Mein Ausscheiden bei den Füchsen Berlin war die alleinige Entscheidung der Gesellschafter und der Geschäftsführung", bekräftigte der 31-Jährige.

Der Rauswurf sei für ihn ebenso wie die Begründung, der Verein habe auf öffentlichen Druck reagiert, "momentan nur schwer nachzuvollziehen". Er sei "tief enttäuscht, dass ein gegebenes Wort nichts wert war".

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.