Handball: U19-Junioren nach Final-Drama Weltmeister

Deutschlands Junioren-Handballer sehen im WM-Finale schon wie der sichere Verlierer aus. Das DHB-Team rettet sich nach zwei Verlängerungen aber ins Siebenmeterwerfen und holt Gold.

Die U19 des Deutschen Handball-Bundes sind zum ersten Mal Weltmeister. Quelle: dpa

Die U19-Junioren haben dem Deutschen Handball -Bund (DHB) in einem dramatischen Finalkrimi den ersten Weltmeistertitel in der Altersklasse beschert.

Sieg gegen Spanien im Siebenmeterschießen

Die Mannschaft von Trainer Eric Wudtke gewann in Ägyptens Hauptstadt Kairo das Finale gegen Spanien nach zwei Verlängerungen und Siebenmeterwerfen mit 41:40 (36:36, 31:31, 27:27, 14:16) und sicherte sich Gold.

Insgesamt standen beide Teams über 80 Minuten auf dem Feld. 90 Sekunden vor Ende der zweiten Verlängerung hatte Spanien bei einer Drei-Tore-Führung schon wie der sichere Sieger ausgesehen, doch Deutschland rettete sich mit einem fulminanten Schlussspurt ins Siebenmeterwerfen.

Torwart Knaack wird zum Matchwinner

Dort avancierte DHB-Keeper Finn Knaack mit drei Paraden zum Matchwinner. Für den Deutschen Handballbund ist der Titel der krönende Abschluss dieses Turniersommers. Schon die U19-Juniorinnen hatten im Juli EM-Gold gewonnen.

"Ein phänomenaler Titel für eine Mannschaft, von der wir uns sehr viel versprochen haben", sagte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Final-Krimi. "Diese Mannschaft hat einfach einen super Charakter."

Zweites WM-Finale für eine DHB-U19

Deutschland stand nach 2019 zum zweiten Mal mit einer männlichen U19-Nationalmannschaft in einem WM-Endspiel. Damals verlor die Auswahl um die heutigen A-Nationalspieler Nils Lichtlein und Julian Köster gegen Ägypten.

Die Junioren erreichten nun mit ihrem Sieg gegen Spanien das, wovon die Profis seit fast 20 Jahren träumen - den WM-Titel.

