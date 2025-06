Füchse Berlin erstmals deutscher Handball-Meister

Erst kräftig gezittert, dann historisch gewonnen: Die Füchse Berlin haben erstmals den deutschen Handball-Thron erklommen. Der Hauptstadt-Klub gewann bei den Rhein-Neckar Löwen dank einer deutlichen Leistungssteigerung mit 38:33 (17:20) und belohnte sich mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte in der Handball-Bundesliga für eine famose Saison.

Mit dem 45:35 gegen Gummersbach sind die Füchse Berlin nur noch einen Sieg vom Gewinn der Meisterschaft entfernt. Gefeiert wurde aber schon am Donnerstag: Das Karriereende von Paul Drux.

Füchse machten es zum Schluss spannend

Am Ende eines hoch spannenden Titelkampfs verwiesen die Füchse, die in der Rückrunde kein einziges Spiel verloren haben, den Vorjahressieger SC Magdeburg mit einem Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz.

Die Berliner ließen ihre Anhänger zum Schluss einer denkwürdigen Spielzeit allerdings noch einmal bis in die Schlussminuten zittern, ehe der Erfolg feststand. Noch bis weit in die zweite Hälfte lagen die Löwen vorn, dann zogen Welthandballer Mathias Gidsel und seine Mitspieler das Tempo entscheidend an.