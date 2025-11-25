Am 26. November startet die 27. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Wann gespielt wird und gegen wen die deutsche Mannschaft antritt, erfahren Sie hier.

Was Sie über die Handball-WM der Frauen wissen müssen

Die Handballerinnen stehen kurz vor dem WM-Auftakt. Das Minimalziel bei dieser Heim-WM ist das Viertelfinale. 25.11.2025 | 1:19 min

Wann findet die Handball-WM der Frauen statt?

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 26. November bis zum 14. Dezember 2025 statt. Zunächst wird die Vorrunde vom 26. bis 30. November gespielt, anschließend folgt die Hauptrunde vom 2. bis 6. Dezember.

Die Viertelfinal-Partien finden am 9./10. Dezember und die Halbfinal-Partien am 12. Dezember statt. Entschieden wird die Weltmeisterschaft mit dem Finale und dem Spiel um Platz drei am 14. Dezember.

Wo findet die EM statt und was sind die Spielorte?

Gastgeber der 27. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen sind Deutschland und die Niederlande. Ausgetragen werden die Partien in Trier, Stuttgart, Dortmund, Rotterdam und ‘s-Hertogenbosch.

Die Vorrundenspiele finden in Stuttgart (Gruppe C und G), Trier (Gruppe D und H), ‘s-Hertogenbosch (Gruppe B und F) und Rotterdam (Gruppe A und E) statt. Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten einer Gruppe reisen danach nach Dortmund und Rotterdam. Dort finden die Hauptrunde, das Viertel- und Halbfinale, sowie das Finale statt.

Jenny Behrend (auf dem Foto) möchte mit Deutschland bei der Heim-WM Erfolge feiern. Quelle: IMAGO / DeFodi Images

Wie viele Fans passen in die Stadien?

Dortmund 12.000

Stuttgart 6.000

Trier 5.000

Rotterdam: 10.000

’s-Hertogenbosch: 3.500

Wann und gegen wen spielt Deutschland?

Die DHB-Auswahl der Frauen absolviert alle Vorrundenspiele in Stuttgart, im Eröffnungsspiel am 26. November 2025 geht es gegen Island, zwei Tage später folgt die Partie gegen Uruguay, zum Abschluss am 30. November ist Serbien der Gegner. Die Hauptrunde am 2. Bis 6. Dezember und das anschließende Viertelfinale am 9. Dezember finden in der Westfalenhalle in Dortmund statt.

Im Falle einer Qualifikation für die Hauptrunde, erwarten sie mit größten Wahrscheinlichkeit unter anderem Spanien oder Montenegro.

Die deutschen Handballerinnen haben den letzten Test vor Beginn der Heim-WM gewonnen. Beim 35:32 gegen die Schweiz zeigte das DHB-Team nach guter Startphase noch Luft nach oben. 22.11.2025 | 3:17 min

Wie sind die Gruppen eingeteilt?

Gruppe A in Rotterdam: Dänemark, Rumänien, Japan, Kroatien

Gruppe B in ’s-Hertogenbosch: Ungarn, Schweiz, Senegal, Iran

Gruppe C in Stuttgart: Deutschland, Serbien, Island, Uruguay

Gruppe D in Trier: Montenegro, Spanien, Färöer, Paraguay

Gruppe E in Rotterdam: Niederlande, Österreich, Argentinien, Ägypten

Gruppe F in ’s-Hertogenbosch: Frankreich, Polen, Tunesien, China

Gruppe G in Stuttgart: Schweden, Brasilien, Tschechien, Kuba

Gruppe H in Trier: Norwegen, Angola, Südkorea, Kasachstan

Wer sind die Favoritinnen auf den Titel?

Als amtierender Weltmeister zählt auch dieses Jahr Frankreich zu den favoritisierten Nationen. Norwegen gilt als amtierender Europameister und Olympiasieger ebenfalls als großer Favorit auf den Titel. Darüber hinaus zählen auch Dänemark und Schweden zu den Medaillenanwärtern. Schwer vorzustellen, dass der Titel nicht nach Skandinavien oder Frankreich gehen wird.

Welche Chancen hat Deutschland?

Die erstmalige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris – die erste seit 2008 – markiert einen wichtigen Erfolg für das deutsche Team und weckt Hoffnungen mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaft.

In der Vorrundengruppe C sowie in der darauffolgenden Hauptrunde, in der es gegen die Mannschaften aus Gruppe D (Spanien, Montenegro, Färöer Inseln, Paraguay) geht, stehen die Chancen für die Auswahl von Bundestrainer Gaugisch durchaus gut.

Allerdings bräuchte es im Falle eines möglichen Viertelfinales wohl eine außergewöhnlich starke Leistung, um tatsächlich den Sprung unter die Top Vier zu schaffen.

Rückraum-Star Xenia Smits und Kapitänin Antje Döll über die anstehende Heim-WM und den Frauenhandball in Deutschland. 15.11.2025 | 13:14 min

Was ist der President’s Cup

Wer in seiner Vorrundengruppe den letzten Platz belegt, bleibt weiterhin im WM-Turnier. Im President’s Cup treten die acht Gruppenletzten in zwei neuen Gruppen gegeneinander an. Anschließend spielen sie in Platzierungsspielen die Plätze 25 bis 32 aus.