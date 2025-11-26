Die deutschen Handballerinnen haben das erste Spiel der WM im eigenen Land gewonnen. Gegen Island gewann das DHB-Team in Stuttgart am Ende souverän.

Deutschlands Handballerinnen feiern einen gelungenen Auftakt in die Heim-WM. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch setzt sich vor ausverkaufter Halle souverän gegen Island durch. 26.11.2025 | 4:59 min

Auftakt geglückt, die Medaillenjagd ist eröffnet: Deutschlands Handballerinnen haben einen souveränen Start in ihre Heim-WM hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch besiegte Außenseiter Island mit 32:25 (18:14) und nahm direkt Kurs auf die Hauptrunde.

Beste deutsche Werferin war Alina Grijseels mit sieben Treffern. Auch Torhüterin Katharina Filter zeigte in der zweiten Halbzeit etliche starke Paraden.

Deutsches Tempospiel legt den Grundstein

Ansonsten genügte dem deutschen Team vor 5.527 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena eine solide Vorstellung. Den Grundstein für den nie gefährdeten Erfolg legten Kapitänin Antje Döll und ihre Mitspielerinnen mit ihrem konsequenten Tempospiel.

Bei der WM in Deutschland und den Niederlanden wollen die deutschen Handballerinnen eine Medaille. Bundestrainer Markus Gaugisch sieht sein Team als konkurrenzfähig. 26.11.2025 | 1:14 min

Luft nach oben offenbarte die DHB-Auswahl hingegen noch in der Defensive und in der Chancenverwertung.

Weitere Gegner der deutschen Mannschaft in Vorrundengruppe C sind Uruguay am Freitag und Serbien am Sonntag (jeweils 18 Uhr). Die ersten drei Teams erreichen die nächste Turnierphase.

DHB-Team souverän, ohne zu glänzen

Verbandsziel ist die erste Medaille seit WM-Bronze 2007. Dafür hatte vor der Partie sogar noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Grußbotschaft geschickt.

Die Handballerinnen stehen kurz vor dem WM-Auftakt. Das Minimalziel bei dieser Heim-WM ist das Viertelfinale. 25.11.2025 | 1:19 min

"Ich erlebe die Mannschaft so, dass alle heiß sind und einfach Bock haben, hier zu starten", sagte Gaugisch vor dem Start - und wurde von seinen Spielerinnen bestätigt. Zwar gestalteten die Isländerinnen, die die letzte WM auf Platz 23 abgeschlossen hatten, die Anfangsphase offen. Doch nach fünf Toren in Serie führte Deutschland schnell mit 10:6 (12.).

Diesen Vorsprung verwaltete das Gaugisch-Team - ohne dabei zu glänzen. Immer dann, wenn Island auf Tuchfühlung zu kommen drohte, zog die DHB-Auswahl das Tempo wieder an. Viele Fehlwürfe verhinderten zwar einen deutlicheren Erfolg. Der Partystimmung in der Arena tat das aber keinen Abbruch.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.