Die DHB-Frauen haben bei der Handball-WM auch ihr letztes Vorrundenspiel gewonnen. In Stuttgart hatten sie gegen Serbien dabei kaum Mühe.

Drei Spiele, drei Siege: Deutschlands Handballerinnen haben sich bei der Heim-WM den ersten Platz in der Vorrundengruppe C gesichert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann im dritten Spiel mit 31:20 (17:10) gegen Serbien und startet mit einer makellosen Bilanz in die Hauptrunde.

Beste deutsche Werferin vor 5.527 Zuschauern in der erneut ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena war Kapitänin Antje Döll mit acht Treffern. Bereits vor zwei Tagen hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem 38:12 gegen Uruguay das Hauptrundenticket gebucht, zum Auftakt hatte das deutsche Team Island besiegt (32:25).

Bundestrainer Gaugisch zufrieden

"Es hat Spaß gemacht. Wenn unsere Emotionalität auf unsere sportliche Qualität trifft, dann sind wir schwer zu stoppen", sagte Gaugisch bei Sporteurope.TV: "Ich bin super glücklich, wie die drei Spiele liefen."

Beim dritten Sieg im dritten Spiel bot das deutsche Team am Sonntagabend eine richtig starke Vorstellung. Aus einer starken Abwehr heraus liefen Kapitänin Antje Döll und ihre Mitspielerinnen etliche Tempogegenstöße und begeisterten das Stuttgarter Publikum phasenweise mit feinstem Vollgas-Handball. Beste deutsche Werferin vor 5527 Zuschauern in der erneut ausverkauften Porsche-Arena war Döll mit acht Treffern.

Döll die überragende Spielerin

Mit einer kraftvollen Defensive um die überragende Aimée von Pereira erzielte das deutsche Team etliche Ballgewinne und drückte dann aufs Gaspedal. Ein Spiel, von dem zunächst vor allem Döll profitierte.

Immer wieder wurde die Kapitänin in Position gebracht, immer wieder versenkte Döll kompromisslos. Als die Linksaußen zum 9:3 traf (12.), standen bereits sechs Tore in ihrer Statistik. Bei sechs Versuchen. Die Halle stand Kopf.

Deutschland blieb auch in der Folge auf dem Gaspedal. Gaugisch wechselte zwar früh sein Personal und nutzte die Breite seines Kaders, dem Spielfluss schadete das aber nicht im Geringsten. Das Hauptaugenmerk lag weiterhin auf der Abwehr, so dass die DHB-Auswahl nach acht Minuten ohne Gegentor bis auf 16:6 (22.) enteilte.

Auch nach der Pause ließ das DHB-Team nicht locker. Nach weiteren sechs Minuten ohne Gegentor und drei Treffern der eingewechselten Annika Lott auf der anderen Seite hieß es schnell 20:10 - die Gegenwehr der Serbinnen ließ nach, die Partie war entschieden.

Deutschland mit maximaler Punkteausbeute

Mit der Maximalanzahl von 4:0 Punkten geht es im Kampf um das Viertelfinale am Dienstag (20:30 Uhr) zunächst gegen das Team der Färöer (2:2 Zähler). In den weiteren Spielen warten am Donnerstag Montenegro (2:2) und am Samstag (jeweils 18 Uhr) die Mannschaft Spaniens (2:2).

Komplettiert wird die Sechsergruppe von Serbien (2:2) und Island (0:4). Nur die zwei besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ziel des deutschen Handball-Verbands ist die erste Medaille seit WM-Bronze 2007.

