DHB-Frauen furios ins WM-Viertelfinale - Sieg gegen Montenegro

Die deutschen Handball-Frauen bleiben bei der WM im eigenen Land weiter ungeschlagen. Dank eines klaren Sieges gegen Montenegro lösen sie vorzeitig das Ticket fürs Viertelfinale.

Nächste starke Leistung der deutschen Handballerinnen. Gegen Montenegro siegte das DHB-Team deutlich und steht nun vorzeitig im WM-Viertelfinale. 04.12.2025 | 4:43 min

Deutschlands Handballerinnen haben bei der Heim-WM vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch fuhr durch das 36:18 (16:6) gegen Montenegro den fünften Sieg im fünften Turnierspiel ein und sicherte sich bereits vor dem abschließenden Duell mit Spanien am Samstag (18.00 Uhr) den ersten Platz in der Hauptrundengruppe II.

Nina Engel (6 Tore) und Kapitän Antje Döll (5) waren am Donnerstagabend mit die besten deutschen Werferinnen in der Dortmunder Westfalenhalle, dazu überragte Torhüterin Katharina Filter mit elf teils spektakulären Paraden.

Ich bin superstolz auf diese Mannschaft, was wir von der ersten Sekunde an auf die Platte gebracht haben (...) Fehler zu finden, wird heute schwierig. „ Torhüterin Katharina Filter bei Sporteurope.TV

Filter überragt am Anfang

Filter wuchs in der Anfangsphase über sich hinaus: Nach vier Paraden am Stück erzielte sie das Tor zum 6:0 sogar selbst. Es dauerte 15 Minuten, bis es die Gäste zum 1:9 auf die Anzeigentafel schafften. Deutschland konnte sich auf sein Prunkstück, die Abwehr, verlassen.

Viertes Spiel, vierter Sieg für die deutschen Handballerinnen bei der WM. Mit dem 36:26 gegen die Färöer macht das DHB-Team einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. 02.12.2025 | 4:59 min

Immer wieder zwangen Xenia Smits und Co. die Gegnerinnen zu Ballverlusten und vollendeten ihre Tempogegenstöße. Nach 20 Minuten war das Spiel beim Stand von 12:2 praktisch entschieden.

DHB-Team voller Selbstvertrauen

Gaugisch war an der Seitenlinie so ruhig wie selten. Als sich die Filter-Show fortsetzte und die 26-Jährige auch nach der Pause einen Treffer aus der eigenen Hälfte erzielte, sprangen Tausende Fans auf. Die Torhüterin reckte ihre Faust in die Luft und strahlte über das ganze Gesicht.

Angeheizt von der Leistung der Keeperin wollte auch der Rest des Teams seine Klasse demonstrieren. Der Vorsprung wuchs weiter an. An Selbstvertrauen mangelt es der deutschen Auswahl vor dem Viertelfinale am Dienstag nicht.

Die DHB-Frauen überzeugen bisher bei der Heim-WM. Die Managerin der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft, Anja Althaus, zieht im Gespräch mit Marvin Kirsch eine erste Bilanz. 04.12.2025 | 3:11 min

Deutschland bisher ungeschlagen

Die DHB-Auswahl hat durch die weiteren Erfolge gegen Island (32:25), Serbien (31:20) und die Färöer (36:26) nun 8:0 Punkte auf dem Konto und kann sich mit viel Anlauf auf das Viertelfinale am Dienstag ebenfalls in Dortmund vorbereiten.

Auf wen Deutschland trifft, steht bislang nicht fest. Realistische Gegner sind Olympiasieger Norwegen, der WM-Neunte Brasilien oder Afrikameister Angola.

