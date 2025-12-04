DHB-Frauen furios ins WM-Viertelfinale - Sieg gegen Montenegro

Sieg gegen Montenegro:DHB-Frauen mit Glanzleistung vorzeitig in K.o.-Runde
Die deutschen Handball-Frauen bleiben bei der WM im eigenen Land weiter ungeschlagen. Dank eines klaren Sieges gegen Montenegro lösen sie vorzeitig das Ticket fürs Viertelfinale.
Deutschlands Handballerinnen haben bei der Heim-WM vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch fuhr durch das 36:18 (16:6) gegen Montenegro den fünften Sieg im fünften Turnierspiel ein und sicherte sich bereits vor dem abschließenden Duell mit Spanien am Samstag (18.00 Uhr) den ersten Platz in der Hauptrundengruppe II.
Nina Engel (6 Tore) und Kapitän Antje Döll (5) waren am Donnerstagabend mit die besten deutschen Werferinnen in der Dortmunder Westfalenhalle, dazu überragte Torhüterin Katharina Filter mit elf teils spektakulären Paraden.
Filter überragt am Anfang
Filter wuchs in der Anfangsphase über sich hinaus: Nach vier Paraden am Stück erzielte sie das Tor zum 6:0 sogar selbst. Es dauerte 15 Minuten, bis es die Gäste zum 1:9 auf die Anzeigentafel schafften. Deutschland konnte sich auf sein Prunkstück, die Abwehr, verlassen.
Immer wieder zwangen Xenia Smits und Co. die Gegnerinnen zu Ballverlusten und vollendeten ihre Tempogegenstöße. Nach 20 Minuten war das Spiel beim Stand von 12:2 praktisch entschieden.
DHB-Team voller Selbstvertrauen
Gaugisch war an der Seitenlinie so ruhig wie selten. Als sich die Filter-Show fortsetzte und die 26-Jährige auch nach der Pause einen Treffer aus der eigenen Hälfte erzielte, sprangen Tausende Fans auf. Die Torhüterin reckte ihre Faust in die Luft und strahlte über das ganze Gesicht.
Angeheizt von der Leistung der Keeperin wollte auch der Rest des Teams seine Klasse demonstrieren. Der Vorsprung wuchs weiter an. An Selbstvertrauen mangelt es der deutschen Auswahl vor dem Viertelfinale am Dienstag nicht.
Deutschland bisher ungeschlagen
Die DHB-Auswahl hat durch die weiteren Erfolge gegen Island (32:25), Serbien (31:20) und die Färöer (36:26) nun 8:0 Punkte auf dem Konto und kann sich mit viel Anlauf auf das Viertelfinale am Dienstag ebenfalls in Dortmund vorbereiten.
Auf wen Deutschland trifft, steht bislang nicht fest. Realistische Gegner sind Olympiasieger Norwegen, der WM-Neunte Brasilien oder Afrikameister Angola.
