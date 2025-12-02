Handball-WM: DHB-Frauen stürmen Richtung Viertelfinale

Deutschlands Handballerinnen haben bei der Heim-WM das Viertelfinale fest im Blick. Nach einem klaren 36:26 gegen die Färöer fehlt zum Weiterkommen nur noch ein Punkt.

Viertes Spiel, vierter Sieg für die deutschen Handballerinnen bei der WM. Mit dem 36:26 gegen die Färöer macht das DHB-Team einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. 02.12.2025 | 4:59 min

Siegesserie ausgebaut, K.o.-Runde vor Augen: Deutschlands Handballerinnen haben bei ihrer Heim-WM das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch feierte beim ungefährdeten 36:26 (20:14) gegen die Färöer den vierten Sieg im vierten Spiel und kann schon am Donnerstag das erste große Ziel vorzeitig klar machen.

Zwar benötigte das deutsche Team beim Hauptrundenauftakt gegen die WM-Debütantinnen eine 15-minütige Warmlaufphase. Doch angepeitscht von den 7.122 Fans in der Dortmunder Westfalenhalle zogen Kapitänin Antje Döll und ihre Mitspielerinnen das Tempo an und weckten mit der nächsten beherzten Vorstellung zarte Medaillenhoffnungen. Zur besten deutschen Werferin avancierte einmal mehr Linksaußen Döll mit sechs Treffern.

Schlüssel zum Sieg war nach anfänglichen Schwierigkeiten erneut die kompakte 6:0-Abwehr, aus der zahlreiche Schnellangriffe resultierten.

Drittes Spiel, dritter Sieg bei der Heim-WM. Die deutschen Handballerinnen gewinnen gegen Serbien mit einem überzeugenden 31:20 und gehen als ungeschlagene Gruppensiegerinnen in die Hauptrunde. 30.11.2025 | 5:00 min

DHB-Frauen haben nun zwei Matchbälle

Mit 6:0 Punkten führt die DHB-Auswahl die Hauptrundengruppe II souverän an und hat nun zwei Matchbälle: Schon ein Punkt im nächsten Spiel am Donnerstag (18 Uhr) gegen Montenegro (4:2 Punkte) würde zum vorzeitigen Viertelfinaleinzug reichen. Bei einem Sieg wäre sogar das Weiterkommen als Gruppensieger garantiert - ganz unabhängig vom letzten Hauptrundenspiel am Samstag gegen Spanien (2:4).

Die besten zwei Teams der Sechsergruppe erreichen das Viertelfinale, das Deutschland wie die zwei verbleibenden Hauptrundenspiele ebenfalls in Dortmund absolvieren würde. Großes Ziel ist die erste Medaille seit WM-Bronze 2007.

Die deutschen Handball-Frauen stehen nach dem zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel vorzeitig in der Hauptrunde. Gegen Außenseiter Uruguay gab es in Stuttgart einen ungefährdeten 38:12 (15:7)-Erfolg. 28.11.2025 | 4:54 min

Färöer gehen DHB-Frauen mit starker Anfangsphase

Ungeachtet der makellosen Vorrunde in Stuttgart hatte Coach Gaugisch seine Spielerinnen eindringlich vor dem ersten Auftritt in Dortmund gewarnt. Die Färöer hätten einen "sehr unangenehmen Spielstil" und seien ein Gegner, "der wirklich Qualität hat". Von dieser Qualität konnte sich die deutsche Mannschaft zunächst selbst überzeugen.

Vorne lief es zu Beginn noch nicht richtig rund, hinten fehlte der Zugriff - ein 8:8 nach einer Viertelstunde war die Folge. Deutschland ließ sich von der schnörkellosen Spielweise des Außenseiters, der in der Vorrunde schon Spanien (27:25) überrumpelt hatte, nicht beeindrucken.

Deutschlands Handballerinnen feiern einen gelungenen Auftakt in die Heim-WM. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch setzt sich vor ausverkaufter Halle souverän gegen Island durch. 26.11.2025 | 4:59 min

DHB-Team lässt sich von Negativlauf nicht irritieren

Als Katharina Filter hinten erneut parierte und Döll per Schnellangriff mit ihrem vierten Tor im vierten Versuch auf 15:10 (22.) erhöhte, verwandelte sich die Arena vollends in eine schwarz-rot-goldene Partyzone. Selbst eine Phase von fast acht Minuten mit nur einem Tor zu Beginn der zweiten Halbzeit überstand das deutsche Team schadlos.

Wie wir heute geackert haben, das war aller Ehren wert. Wir hätten noch einige Tore mehr werfen können. „ Bundestrainer Markus Gaugisch bei Sporteurope.TV

Hatte ein solcher Negativlauf in der Vergangenheit noch häufig für einen Knacks gesorgt, antwortete die DHB-Sieben diesmal auf ihre Art: Ein 4:0-Lauf binnen gut zwei Minuten sorgte für ein beruhigendes 25:17 (40.) - die Vorentscheidung.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, sid