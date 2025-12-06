  3. Merkliste
Rodeln in Winterberg: Loch startet mit Sieg in Olympia-Saison

Wintersport im Überblick:Rodler Felix Loch startet mit Sieg in Olympia-Saison

|

DSV-Rodler Felix Loch gewann in Winterberg den Einer-Wettbewerb, Teamgefährte Max Langenhan wurde Dritter. Norwegens Kläbo feierte im Skiathlon seinen 101. Weltcupsieg.

Wintersport kompakt

Die Höhepunkte kompakt zusammengefasst.

06.12.2025 | 2:02 min

Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat seinen womöglich letzten Olympia-Winter mit einer echten Kampfansage eröffnet. Der 36-Jährige gewann am Samstag den Weltcup-Auftakt in Winterberg und verwies dabei den starken Österreicher Jonas Müller und Weltmeister Max Langenhan auf die Plätze zwei und drei.

Felix Loch (Deutschland) fährt durch den Kanal.

Der 2. Lauf im Einsitzer der Männer beim Rodel-Weltcup in Winterberg relive. Kommentator: Daniel Pinschower.

06.12.2025 | 31:16 min

Erster Weltcup-Sieg nach 22 Monaten für Loch

Es war sein erster Weltcup-Sieg seit knapp 22 Monaten, Loch ließ damit gleich im ersten Rennen die großen Konkurrenten mit Blick auf die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) hinter sich.

"Das ist sensationell", sagte er im ZDF: "Es war mal wieder typisches Winterberg-Wetter, aber das war mir egal.

Ich habe voll angegriffen. Jetzt endlich mal wieder ganz oben zu stehen, freut mich riesig. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist.

Felix Loch

Im Februar 2024 hatte er in Sigulda seinen bis dahin letzten Weltcup gewonnen.

Kläbo siegt im Skiathlon munter weiter

Nach Sieg Nummer 100 gleich Sieg Nummer 101: Norwegens nordischer Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat einen Tag nach seinem historischen Sprint-Erfolg beim Weltcup in Trondheim auch den Skiathlon gewonnen und seine Erfolgsbilanz ausgebaut. 

Skiathlon der Langläufer im norwegischen Trondheim.

Der 20-km-Skiathlon der Langläufer beim Weltcup im norwegischen Trondheim relive. Kommentator: Heiko Klasen.

06.12.2025 | 46:36 min

Bei einem norwegischen Achtfach-Triumph (!) lag der 29-Jährige im Endspurt nach jeweils 10 km im klassischen und freien Stil 0,7 Sekunden vor Harald Östberg Amundsen. Bundestrainer Peter Schlickenrieder sagte im ZDF voller Bewunderung über Kläbo:

Der muss schon krank werden, damit er nicht gewinnt.

Bundestrainer Peter Schlickenrieder

Die besten Deutschen waren chancenlos, Friedrich Moch wurde 29., Florian Notz kam auf Platz 30.

Sonnekalb sorgt in Heerenveen für weiteren Paukenschlag

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup im niederländischen Heerenveen eine weitere Podestplatzierung knapp verpasst.

Eisschnellläufer Finn Sonnekalb (Deutschland) ist in Aktion.

Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb überzeugt in Heerenveen über 1.500 Meter mit Platz vier bei der Bahnrekord-Show von Jordan Stolz (USA).

06.12.2025 | 15:17 min

Beim Sieg des einmal mehr überragenden US-Amerikaners Jordan Stolz über 1500 m kam der 18-Jährige in 1:44,28 Minuten auf den vierten Rang. Auf Dominator Stolz fehlten +1,73 Sekunden. Beim Auftakt in Salt Lake City und in Calgary war Sonnekalb auf seiner Paradestrecke noch jeweils aufs Treppchen gelaufen.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Quelle: dpa/sid
Über das Thema berichtete "Sportstudio live" am 6. Dezember 2025 um 12:30 Uhr.
Demnächst live

Wintersportler*innen im Porträt