Rodeln in Winterberg: Loch startet mit Sieg in Olympia-Saison

Wintersport im Überblick:Rodler Felix Loch startet mit Sieg in Olympia-Saison
DSV-Rodler Felix Loch gewann in Winterberg den Einer-Wettbewerb, Teamgefährte Max Langenhan wurde Dritter. Norwegens Kläbo feierte im Skiathlon seinen 101. Weltcupsieg.
Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat seinen womöglich letzten Olympia-Winter mit einer echten Kampfansage eröffnet. Der 36-Jährige gewann am Samstag den Weltcup-Auftakt in Winterberg und verwies dabei den starken Österreicher Jonas Müller und Weltmeister Max Langenhan auf die Plätze zwei und drei.
Erster Weltcup-Sieg nach 22 Monaten für Loch
Es war sein erster Weltcup-Sieg seit knapp 22 Monaten, Loch ließ damit gleich im ersten Rennen die großen Konkurrenten mit Blick auf die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) hinter sich.
"Das ist sensationell", sagte er im ZDF: "Es war mal wieder typisches Winterberg-Wetter, aber das war mir egal.
Im Februar 2024 hatte er in Sigulda seinen bis dahin letzten Weltcup gewonnen.
Kläbo siegt im Skiathlon munter weiter
Nach Sieg Nummer 100 gleich Sieg Nummer 101: Norwegens nordischer Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat einen Tag nach seinem historischen Sprint-Erfolg beim Weltcup in Trondheim auch den Skiathlon gewonnen und seine Erfolgsbilanz ausgebaut.
Bei einem norwegischen Achtfach-Triumph (!) lag der 29-Jährige im Endspurt nach jeweils 10 km im klassischen und freien Stil 0,7 Sekunden vor Harald Östberg Amundsen. Bundestrainer Peter Schlickenrieder sagte im ZDF voller Bewunderung über Kläbo:
Die besten Deutschen waren chancenlos, Friedrich Moch wurde 29., Florian Notz kam auf Platz 30.
Sonnekalb sorgt in Heerenveen für weiteren Paukenschlag
Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup im niederländischen Heerenveen eine weitere Podestplatzierung knapp verpasst.
Beim Sieg des einmal mehr überragenden US-Amerikaners Jordan Stolz über 1500 m kam der 18-Jährige in 1:44,28 Minuten auf den vierten Rang. Auf Dominator Stolz fehlten +1,73 Sekunden. Beim Auftakt in Salt Lake City und in Calgary war Sonnekalb auf seiner Paradestrecke noch jeweils aufs Treppchen gelaufen.
