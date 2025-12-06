RB Leipzig hat im Bundesliga-Topspiel ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Eintracht Frankfurt feierten die Sachsen einen Kantersieg.

Torspektakel in Sachsen: Bayern-Verfolger RB Leipzig hat sich nach dem jüngsten Stolperer in der Fußball-Bundesliga mit einer Machtdemonstration eindrucksvoll zurückgemeldet (Highlights des Topspiels exklusiv ab 22:30 Uhr im aktuellen sportstudio).

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner überrollte Eintracht Frankfurt auch dank eines Dreierpacks von Yan Diomande im Topspiel am Samstagabend mit 6:0 (2:0) und bleibt zu Hause ungeschlagen. Der Abstand zum Spitzenreiter Bayern München beträgt somit weiter acht Punkte.

Conrad Harder (5.) mit seinem Premierentreffer für RB, Christoph Baumgartner (31.), Diomande (47./55./65.) und David Raum (62., Handelfmeter) sorgten für das Leipziger Torspektakel.

Leipzig mit sechstem Sieg im sechsten Heimspiel

Erst in der vergangenen Woche hatten sich die Sachsen mit einem torlosen Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach zufriedengeben müssen. Doch mit dem sechsten Erfolg im sechsten Heimspiel setzte Leipzig ein Ausrufezeichen.

Während RB mit nun 29 Punkten Rang zwei festigte, kassierte Frankfurt nach sechs Liga-Partien ohne Niederlage einen blamablen Rückschlag und bleibt mit 21 Zählern auf Platz sieben.

