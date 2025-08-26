Vertrag bis 2027: Dortmund verlängert mit Trainer Kovac

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Trainer Niko Kovac verlängert. Kovac hatte den stark kriselnden BVB nach seiner Übernahme im Februar noch in die Champions League geführt.

Niko Kovac verlängerte seinen Vertrag beim BVB bis 2027 Quelle: ddp | Fox-Images

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Trainer Niko Kovac vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

Der 53 Jahre alte Kovac hatte Anfang Februar die Nachfolge von Nuri Sahin angetreten und den BVB vom elften Tabellenplatz noch auf Platz vier und damit in die Champions League geführt. In die neue Saison ist Dortmund am Samstagabend mit einem 3:3 beim FC St. Pauli gestartet.

BVB: Mit Kovac "wieder in die Erfolgsspur gefunden"

"Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in einer Vereinsmitteilung zur Vertragsverlängerung. "Unter seiner disziplinierten Leitung haben wir wieder in die Erfolgsspur gefunden, unsere Defensivarbeit stabilisiert, deutlich mehr Tore erzielt als zuvor und wieder attraktiven Fußball gespielt."

Kovac selbst hob seinen Fokus auf "ehrliche Arbeit und klare Entscheidungen" hervor. "Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gemeinsam viel erreicht und die Borussia sportlich wieder auf Kurs gebracht. Als Trainerteam haben wir großes Vertrauen gespürt und das Gefühl, hier zusammen mit dem Klub und den Fans etwas bewegen zu können", sagte er.

Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor. „ BVB-Trainer Niko Kovac zur Vertragsverlängerung

