Saisonbilanz Dortmund: Schwarz-gelbes Happy End mit vielen Makeln

Trotz früher Führung und Überzahl war es erneut holprig. Aber am Ende hat Borussia Dortmund am 34. Spieltag der Bundesliga durch den 3:0-Sieg über Holstein Kiel das scheinbar Unmögliche geschafft: den erneuten Einzug in die Königsklasse, den zehnten in Folge seit 2016.