Niklas Süle fällt bei Borussia Dortmund lange aus

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund kurz vor dem Saisonstart: Innenverteidiger Niklas Süle steht Trainer Niko Kovac wegen einer Muskelverletzung wochenlang nicht zur Verfügung.

Süle fällt bei Borussia Dortmund lange aus

Niklas Süle von Borussia Dortmund verletzte sich beim Test gegen Juventus Turin und musste ausgewechselt werden. Quelle: firo Sportphoto

Borussia Dortmund plagen kurz vor dem Saisonstart große Personalsorgen in der Innenverteidigung. Am Sonntag zog sich Niklas Süle im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) eine Muskelverletzung in der Wade zu und fällt zwei Monate aus, wie der Bundesligist mitteilte.

Süle verletzt sich im Testspiel gegen Juventus

Süle war in der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt der Dortmunder am Montag im DFB-Pokal in der 18. Minute für Mats Hummels bei dessen Abschiedsspiel eingewechselt worden. Kurz vor der Pause ging er nach einem Rückpass ohne gegnerische Einwirkung zu Boden.

Letztmals als Kapitän führte Mats Hummels Borussia Dortmund ins Testspiel gegen Juventus Turin. Niklas Süle verletzt sich anschließend schwer. 11.08.2025 | 0:45 min

Trainer Niko Kovac hatte direkt nach der Partie noch gehofft, dass die Verletzung des 29-Jährigen nicht zu schwerwiegend ausfällt. Süle hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose – ein Band am oberen Sprunggelenk.

Auch Schlotterbeck und Can fehlen verletzt

Für das Erstrundenspiel im Pokal beim Drittligisten Rot-Weiss Essen gehen Trainer Niko Kovac damit die Optionen aus. Nico Schlotterbeck (Meniskusriss, Comeback wohl im Oktober) und Kapitän Emre Can (anhaltende Adduktorenprobleme) fallen aus, als nominelle Innenverteidiger bleiben Waldemar Anton und Filippo Mane.

"Wir müssen Ruhe bewahren, alles gut", sagte Trainer Niko Kovac: "Wir werden schon die richtigen Lösungen finden." Beispielsweise könnte Rechtsverteidiger Julian Ryerson innen aushelfen.