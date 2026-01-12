Real Madrid trennt sich von Trainer Alonso

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Das gaben die Königlichen nach der Niederlage im spanischen Supercup bekannt.

Trainer Xabi Alonso hatte Real Madrid erst zu Saisonbeginn übernommen. Quelle: AFP

Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen worden. Der spanische Fußball-Rekordmeister teilte am Montag mit, dass die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt sei.

Alonso bei Real schon länger unter Druck

Die Königlichen hatten am Sonntag in Saudi-Arabien das Supercopa-Finale gegen den Erzrivalen FC Barcelona mit 2:3 verloren. Alonso stand bei Real aber schon länger unter Druck.

In La Liga ist Real Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf Barca. Als Nachfolger präsentierte der Klub bereits den früheren Profi Álvaro Arbeloa, der zuletzt die zweite Mannschaft trainiert hatte.

Nachfolger von Ancelotti bei den Königlichen

Alonso hatte Real erst zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten. In Deutschland hatte er mit Bayer Leverkusen 2023/2024 das Double gewonnen.

"Projekte brauchen Zeit. Wir entwickeln uns weiter, was den Fußball, die Emotionen und den Teamgeist angeht", hatte Alonso vor dem Supercup gesagt. Trotz zuvor fünf Siegen in Serie hatten spanische Medien das Finale gegen Barcelona als persönliches Endspiel in der Wüste betitelt.

