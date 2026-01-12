  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Real Madrid trennt sich von Trainer Alonso

Fußball - Spanien:Real Madrid trennt sich von Trainer Alonso

|

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Das gaben die Königlichen nach der Niederlage im spanischen Supercup bekannt.

Xabi Alonso

Trainer Xabi Alonso hatte Real Madrid erst zu Saisonbeginn übernommen.

Quelle: AFP

Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen worden. Der spanische Fußball-Rekordmeister teilte am Montag mit, dass die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt sei.

Alonso bei Real schon länger unter Druck

Die Königlichen hatten am Sonntag in Saudi-Arabien das Supercopa-Finale gegen den Erzrivalen FC Barcelona mit 2:3 verloren. Alonso stand bei Real aber schon länger unter Druck.

Trainer Xabi Alonso ruft etwas, ein Spieler von Real Madrid schaut skeptisch. Im Hintergrund das Logo von Real Madrid.

Große Namen, große Erwartungen, große Probleme. Mit Xabi Alonso wollte Real Madrid einen fußballerischen Aufbruch einleiten. Doch sehr schnell stand der Coach massiv unter Druck.

18.12.2025 | 14:47 min

In La Liga ist Real Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf Barca. Als Nachfolger präsentierte der Klub bereits den früheren Profi Álvaro Arbeloa, der zuletzt die zweite Mannschaft trainiert hatte.

Nachfolger von Ancelotti bei den Königlichen

Alonso hatte Real erst zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten. In Deutschland hatte er mit Bayer Leverkusen 2023/2024 das Double gewonnen.

Real Madrids Stürmer Rodrygo Goes (l.) im Zweikampf mit Atléticos Mittelfeldspieler Conor Gallagher beim spanischen Supercup-Spiel zwischen Atlético Madrid und Real Madrid.

Real Madrid gewann ein spannendes Halbfinale gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid mit 2:1 (1:0) und folgt damit dem FC Barcelona ins Finale der Supercopa.

09.01.2026 | 0:59 min

"Projekte brauchen Zeit. Wir entwickeln uns weiter, was den Fußball, die Emotionen und den Teamgeist angeht", hatte Alonso vor dem Supercup gesagt. Trotz zuvor fünf Siegen in Serie hatten spanische Medien das Finale gegen Barcelona als persönliches Endspiel in der Wüste betitelt.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio am 18.12.2025 um 17:00 Uhr in der Sendung "Bolzplatz: Xabi Alonsos Dilemma bei Real Madrid". Außerdem berichten die heute-Nachrichten am 12.01.2026 ab 19:00 Uhr.
Themen
SportFußball

Bundesliga 16. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights