Spanischer Supercup: Real gewinnt Halbfinale gegen Atletico

Mit einem knappen 2:1 hat Real Madrid im Halbfinale der spanischen Supercopa Atletico Madrid geschlagen und macht damit das Traumfinale gegen den FC Barcelona perfekt.

Real Madrid mit Startrainer Xabi Alonso ist dem FC Barcelona ins Finale des spanischen Supercups gefolgt. Die Königlichen gewannen ihr Halbfinale in Dschidda in Saudi-Arabien 2:1 (1:0) gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid.

Barca gegen Bilbao erfolgreich

Barça hatte bereits am Mittwoch mit einem 5:0-Kantersieg im Duell mit Athletic Bilbao das Ticket fürs Endspiel gelöst. Das Finale findet am Sonntag (20 Uhr) ebenfalls in Dschidda statt.

Der uruguayische Fußball-Nationalspieler Federico Valverde mit einem Freistoßhammer (2.) sowie Rodrygo nach dem Seitenwechsel (55.) brachten Real mit ihren Treffern in einer ausgeglichenen Partie auf die Siegerstraße.

Zwar kam Atlético durch ein Kopfballtor des Norwegers Alexander Sørloth zum schnellen 1:2 (58.), der Ausgleich gelang der Mannschaft von Coach Diego Simeone aber nicht mehr.

Alonso winkt erster Titel mit Real

Simeones Gegenüber Alonso hat derweil weiter die Chance, am Sonntag seinen ersten Titel als Real-Coach zu feiern und die Kritiker zumindest vorerst etwas verstummen zu lassen. Vor wenigen Wochen stand der frühere Coach von Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge kurz vor dem Aus.

Der 44-Jährige war im vergangenen Sommer aus Leverkusen zu den Königlichen gewechselt.

