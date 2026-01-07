  3. Merkliste
Neue Verletztung: ter Stegen vor Supercopa abgereist

Screenshot ZDF morgenmagazin: vorne Florian Zschiedrich, Hintersetzer: Marc-André ter Stegen.

Marc-André ter Stegen hat sich augenscheinlich verletzt und die Vorbereitung mit seinem Klub FC Barcelona auf die Supercopa in Saudi Arabien abgebrochen. Der Nationaltorhüter soll sich in Barcelona weiteren Untersuchungen unterziehen.

