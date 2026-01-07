Rückschlag für deutschen Nationaltorwart:Neue Verletzung: ter Stegen vor Supercopa abgereist
|
Marc-André ter Stegen hat sich augenscheinlich verletzt und die Vorbereitung mit seinem Klub FC Barcelona auf die Supercopa in Saudi Arabien abgebrochen. Der Nationaltorhüter soll sich in Barcelona weiteren Untersuchungen unterziehen.
