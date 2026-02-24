Frauen-Bundesliga:Frankfurt besiegt Freiburg und erobert Platz drei

2:2 nach 0:2 :Last-Minute-Tor rettet BVB Remis in Leipzig
Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert. Laura Freigang und Elisa Senß sowie die Schwedin Rebecka Blomqvist führten die Eintracht zum Sieg.
