Bayer 04 empfängt am Dienstag Olympiakos Piräus zum Playoff-Rückspiel. Das Hinspiel gewann die Werkself mit 2:0, ist aber gewarnt. Piräus ist besonders bei Standards stark.

Torwart Janis Blaswich von Bayer Leverkusen vor dem Spiel gegen Piräus: "Sind gewarnt und sehr gut vorbereitet." Quelle: AFP

Sieben Spiele in Folge war Bayer 04 Leverkusen bis zum vergangenen Samstag in allen Wettbewerben ungeschlagen. Das 0:1 bei Union Berlin in der Bundesliga war allerdings eine vermeidbare Niederlage, der Vizemeister bestimmte vor allem in der zweiten Hälfte das Spiel, ließ aber viele Torchancen aus.

Bayer Leverkusen setzt sich bei Olympiakos durch. Für die Tore gegen einen kämpferischen Gegner sorgt wieder einmal Torgarant Patrik Schick. 18.02.2026 | 2:59 min

Bayer gewarnt: In Piräus gab es schon ein 0:2

Am Dienstag, 21 Uhr (Zusammenfassung im Champions-League-Magazin ab 23 Uhr), geht es nun in der BayArena für das Team von Trainer Kasper Hjulmand in der Champions League weiter. Der Gegner ist Olympiakos Piräus. In Griechenland gewann die Werkself das Playoff-Hinspiel um den Einzug ins Achtelfinale vor einer Woche mit 2:0.

Doch vor der Serie der sieben ungeschlagenen Partien war der griechische Rekordmeister (48 Titel) im vorletzten Spiel der ersten Königsklassen-Runde ein Stolperstein für Bayer 04. Olympiakos gewann mit 2:0. Dieses Erlebnis wirkt immer noch in Form einer Drohung und Warnung nach.

Union kann doch noch gewinnen. Gegen Bayer Leverkusen kommen die Eisernen zu einem 1:0. Mit dem ersten Dreier im neuen Jahr vergrößern die Berliner ihr Polster zur Abstiegszone. 23.02.2026 | 6:32 min

Blaswich: "Einfach nicht doof anstellen"

Vor allem bei Standardsituationen und mit Kontern sind die Griechen gefährlich. Auf diese Weise erzielten sie bei ihrem 2:0-Erfolg vor fünf Wochen jeweils ein Tor.

Hjulmand ließ deshalb vor allem das Verteidigen von Ecken und Freistößen in den jüngsten Trainingseinheiten einüben. Schon gegen Union habe das bestens geklappt, findet Hjulmand. Gegen Piräus gehe es nun darum, "möglichst wenig in dieser Hinsicht zuzulassen".

Torhüter Janis Blaswich, der den verletzten Stammkeeper Mark Flekken vertritt, sagte: "Wir dürfen uns bei Standards einfach nicht doof anstellen, aber wir sind gewarnt und sehr gut vorbereitet."

Bei Weiterkommen warten Bayern oder Arsenal

Leverkusens Team gehört angesichts der Tatsache, dass es weiterhin in drei Wettbewerben anzutreffen ist, zu den Vielspielern der Gegenwart. Hjulmand hat darauf bereits in Berlin reagiert und kräftig rotieren lassen. "Anders geht es nicht", sagt er, er muss die Belastung steuern.

Gegen Piräus ist allerdings wieder mit der ersten Elf zu rechnen, denn der Einzug ins Achtelfinale ist sehr lukrativ. Hjulmand ist nicht bereit, vor dem Erledigen der Aufgabe Piräus an neue Konstellationen in der Champions League zu denken.

Doch sollte Leverkusen weiterkommen, hieße der nächste Gegner im Achtelfinale entweder FC Arsenal oder Bayern München.

Rekordsieger Bayern München muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen bestehen. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg. 22.02.2026 | 7:31 min

Viermal gegen den FC Bayern?

Sollte es tatsächlich zum Duell mit dem Rekordmeister kommen, würden beide Teams einmal in der Bundesliga (in Leverkusen), zweimal in der Champions League und schließlich noch einmal im DFB-Pokal-Halbfinale am 21. April in der Bay-Arena aufeinandertreffen.

"So etwas hatte ich auch noch nicht, dass ich viermal in kürzester Zeit gegen denselben Gegner antreten müsste, in diesem Fall auch noch den FC Bayern", sagte Blaswich am Montag.

Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. „ Janis Blaswich zur Option von vier Spielen gegen die Bayern

Leverkusen in der Liga leicht hinter dem Soll

Leverkusen, das Team im Jahr eins nach dem größten Umbruch der Vereinsgeschichte mit 39 Transfers und Hjulmand als bereits zweitem Trainer, strebt danach, auch in der kommenden Saison in der Champions League vertreten zu sein.

Das jedenfalls ist die klar ausgedrückte Erwartung der Klubleitung um Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Derzeit ist Bayer 04 mit einem Spiel weniger (das Match beim Hamburger SV wird am 4. März nachgeholt) Sechster mit vier Punkten Rückstand auf Stuttgart und Rang vier.

Trainer Hjulmand will nicht Ergebnis verwalten

Doch zunächst richtet sich der Blick auf den Dienstag. Hjulmand sagt: "Ein 2:0-Hinspielsieg ist einerseits ein gutes Ergebnis, andererseits ein gefährliches Resultat."

Wir müssen sehr aufmerksam sein, denn Olympiakos ist ein Top-Gegner. „ Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand

Leverkusen werde "pro-aktiv" agieren. So umschreibt Hjulmand sein Pressing-System. Abwartend oder passiv aufzutreten, um ein Ergebnis zu verwalten, sieht seine Spiel-Ideologie nicht vor.