Leverkusen mit vollem Fokus gegen Olympiakos Piräus

Um in der Champions League bei Olympiakos Piräus alte Fehler zu vermeiden, will Leverkusen den Fokus voll auf die Partie richten. Dafür gab es auch ein Karnevals-Verbot.

Exequiel Palacios und Alex Grimaldo von Bayer Leverkusen freuen sich auf die Partie in der Champions-League-Zwischenrunde gegen Olympiakos Piräus. Quelle: ddp

Es ist etwas paradox: Bayer Leverkusen steht im DFB-Pokal-Halbfinale und gilt im Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus als Favorit aufs Weiterkommen ins Achtelfinale.

Und auch in der Liga bleibt man durch den souveränen 4:0-Sieg am letzten Wochenende gegen St. Pauli in Schlagdistanz zu den Rängen, die für die Königsklasse qualifizieren. Dennoch ist die Stimmung nicht wirklich ausgelassen gewesen übers Karnevals-Wochenende.

Wie vor elf Tagen im Pokal, so auch in der Liga: Bayer Leverkusen lässt gegen St. Pauli nichts anbrennen. Mit dem 4:0 gibt's wichtige Punkte im Kampf um einen Champions-League-Platz. 16.02.2026 | 7:23 min

Leverkusen überzeugt zu selten

Um die Konzentration auf die Partie in Griechenland hochzuhalten, schlüpfte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sogar in die Rolle der Spaßbremse. Einer Karnevalsparty für die Profis nach dem jüngsten Ligasieg am Samstag gegen St. Pauli erteilte der 44-Jährige eine Absage. "Kein Karneval, den Umzug können sich die Spieler gerne im Fernsehen anschauen", sagte Rolfes streng nach dem überzeugenden Erfolg gegen den Abstiegskandidaten.

Der Auftritt als Spaßbremse liegt vor allem daran, dass eingefahrene Siege in letzter Zeit eher mit der fehlenden Qualität der Gegner als mit der eigenen Stärke zu tun hatten. Geht eine Mannschaft konsequent in die Zweikämpfe und setzt die Leverkusener unter Druck, entstehen direkt Probleme, für die die Elf von Kasper Hjulmand schon seit geraumer Zeit keine Lösungen aufbieten kann. So gesehen unter anderem beim 1:1 in Mönchengladbach.

Punkteteilung im Nachbarschaftsduell: Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen haben sich 1:1 getrennt. Das Unentschieden hilft beiden nicht recht weiter. 09.02.2026 | 9:49 min

Piräus behielt in der Gruppenphase die Oberhand

Und auch wenn Olympiakos sicherlich der krasse Außenseiter sein wird, haben die Griechen in der Gruppenphase schon gezeigt, mit welchen Mitteln man eine zuweilen uninspirierte Bayer-Elf vor Probleme stellen kann. Wenn Leverkusen unter hohem Pressing trotzdem versucht, sein Kurzpassspiel durchzuziehen, kann das Räume öffnen oder dem Gegner hohe Ballgewinne mit einem kurzen Weg zum Tor ermöglichen. Bei der 0:2-Niederlage gegen Piräus war häufig Zweiteres der Fall.

Damit der angestrebte Einzug ins Achtelfinale nicht gefährdet wird, erwartet Rolfes nun einen ganz anderen Auftritt. "Dieser Warnschuss, diese Erfahrung wird uns helfen, hellwach zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Lernfähigkeit und die Bereitschaft haben, das Spiel richtig anzugehen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen", sagte der Ex-Profi mit Blick auf das erwartet heiße Duell im Stadio Georgios Karaiskakis. "Uns werden die gleiche Atmosphäre und die gleiche Art von Fußball erwarten. Das wird das Spiel des Jahres für sie sein."

Leverkusen kassiert einen frühen Gegentreffer und zeigt bei Olympiakos Piräus eine eklatante Abschlussschwäche. Die Folgen sind eine Niederlage und das Bangen ums Weiterkommen. 21.01.2026 | 3:00 min

Jedoch gehört auch zur ganzen Wahrheit, dass das Team von Kasper Hjulmand in diesem Spiel mehrere beste Torchancen liegen ließ und über weite Teile die spielbestimmende Mannschaft war. Die Favoritenrolle bleibt also bei Bayer. Jedoch muss Leverkusen ihr auch irgendwann mal gerecht werden. Sonst hat auch das Karnevals-Verbot nichts gebracht.

