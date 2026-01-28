Jose Mourinhos Benfica Lissabon wird vom Torhüter in die Playoffs geköpft. Real Madrid rutscht aus den Top Acht, genauso wie Paris Saint-Germain. Debütant Bodö/Glimt jubelt.

Torhüter köpft Benfica weiter - Real und PSG aus Top Acht

Benfica Lissabon hat überraschend Real Madrid geschlagen. Damit stehen die Portugiesen in den Playoffs. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 28.01.2026 | 2:59 min

Der letzte Spieltag der Ligaphase in der Champions League hatte es auch aus internationaler Sicht in sich: Einige Topklubs wie Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Real Madrid rutschten noch aus den Top Acht und müssen in die Play-offs. Dort steht sensationell auch Königsklassen-Debütant Bodö/Glimt aus Norwegen.

Benfica mit Torhüter-Coup - Real muss nachsitzen

Das Spiel des Abends fand in Lissabon statt zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid. Die Portugiesen besiegten Real mit 4:2 - Keeper Anatoliy Trubin sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit per Kopf für das entscheidende Tor und brachte das Team von Startrainer José Mourinho damit in letzter Sekunde als 24. in die Play-offs.

Lange sah es danach aus, als wüssten die Hausherren in der Schlussphase nicht, dass sie noch ein Tor benötigen. Erst später in der Nachspielzeit schickte Mourinho alle seine Spieler nach vorne - mit Happy End.

Letzter Spieltag in der Ligaphase der UEFA Champions League, an dem alle 18 Begegnungen der 36 Teams gleichzeitig stattfinden. Das ZDF berichtet exklusiv und zeigt alle Tore. 28.01.2026 | 73:57 min

Real nutzten indes auch zwei Tore von Superstar Kylian Mbappé nicht, die Spanier rutschten noch aus den Top 8 und müssen deshalb ebenfalls in die Playoffs. Mbappé übertrumpfte mit seinen 13 Toren in der Vorrunde den Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2015/16.

Champions League : FCB siegt - BVB und Leverkusen droht direktes Duell Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen müssen in die Play-offs. Dort droht das direkte Duell der beiden deutschen Teams. mit Video 2:57

Havertz und Wirtz treffen für ihre Klubs

An der Tabellenspitze zeigte sich der FC Arsenal souverän. Angeführt von einem überragenden Kai Havertz gewann Arsenal auch das achte Spiel in der Champions-League-Ligaphase und untermauerte seine Titelambitionen. Der deutsche Nationalspieler steuerte bei seinem Startelf-Comeback nach 357 Tagen ein Tor und zwei Vorlagen zum 3:2 (2:1) gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan bei.

Nationalspieler Florian Wirtz erzielte beim souveränen 6:0 (2:0) seines FC Liverpool gegen Qarabag Agdam seinen ersten Königsklassen-Treffer für die Reds, die mit 18 Punkten auf Rang drei hinter den ungeschlagenen Gunners (24 Punkte) und Bayern München (21) kletterten.

Der FC Arsenal hat in der Champions League eine perfekte Ligaphase hingelegt. Auch gegen Almaty gewannen die "Gunners" souverän und feierten den achten Sieg im achten Spiel. 28.01.2026 | 1:31 min

Den Umweg über die Zwischenrunde müssen Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United und auch Paris Saint-Germain gehen. Im direkten Duell trennten sich die Engländer und der Titelverteidiger mit 1:1 (1:1), damit rutschten beide noch aus den Top acht.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick siegten mit 5:1 (0:1) gegen den FC Kopenhagen und zogen damit ebenso direkt ins Achtelfinale ein wie Manchester City, das mit 2:0 (2:0) gegen Galatasaray Istanbul mit den deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan gewann.

Die Play-offs erreichte dafür sensationell FK Bodö/Glimt, das bei Atletico Madrid mit 2:1 (1:1) gewann.

Kompakt im Video: FC Liverpool - Qarabag Agdam; Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt; Club Brügge - Olympique Marseille. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 28.01.2026 | 5:06 min

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID