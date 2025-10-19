Rolfes im sportstudio: Unruhige Nächte nach 39 Transferbewegungen

Rolfes im ZDF-"sportstudio":Unruhige Nächte nach 39 Transferbewegungen
von Stephan Klemm
Bayer 04 Leverkusen hat sich nach der Trennung von Trainer ten Hag gefangen und ist unter Hjulmand weiter ungeschlagen. Sportdirektor Rolfes erklärt im "sportstudio" den Erfolg.
Siege sind die wichtigste Erfolgswährung, und in dieser Hinsicht wurde Simon Rolfes zuletzt adäquat bedacht. Der Sportdirektor des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen reiste mit einem 4:3-Erfolg seines Teams bei Mainz 05 ins "aktuelle sportstudio" des nahe gelegenen ZDF auf dem Lerchenberg und stellte sich dort den Fragen von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.
"Spannender als nötig" fand Rolfes den Erfolg in Rheinhessen, die drei Gegentore setzten ihm durchaus zu: "Das war zu viel", sagte er im "sportstudio".
Der Architekt der Meistermannschaft
Das Leverkusener Team, der Vizemeister und Champion von 2024, ist ein Team, das Rolfes gebaut hat. Er ist der Architekt der Meistermannschaft, und er musste in diesem Sommer unglaubliche 39 Transferbewegungen moderieren, auf dass der wohl größte Umbruch der Bundesliga-Geschichte aus seiner Sicht möglichst geräuschlos verläuft.
Rolfes verpflichtete vor Saisonbeginn als Nachfolger von Xabi Alonso den niederländischen Trainer Erik ten Hag als Projektleiter, den er aber nach zwei Spieltagen schon entließ. Rolfes traute dem Neuen Erfolg in Leverkusen nicht zu, ten Hag und er passten nicht zusammen. Zudem agierte das Team unter ten Hag planlos, was wiederum Rolfes "unruhige Nächte" bescherte.
Wenn man spüre, dass eine Entwicklung in die falsche Richtung verlaufe, müsse man "pragmatisch analysieren und entscheiden". Dieser Pragmatismus führte zur Trennung von ten Hag und zur Verpflichtung von Kasper Hjulmand, unter dem Bayer 04 in bisher sieben Spielen in der Bundesliga und in der Champions League ungeschlagen ist.
- Neuer Trainer in Leverkusen: Kasper Hjulmand auf Alonsos Spuren
Am Dienstag heißt der Gegner Paris Saint-Germain
Am Dienstag ist Bayer 04 gleich wieder gefordert, diesmal daheim gegen Paris Saint-Germain, den aktuellen Sieger der Königsklasse.
Für sein Team ergebe sich die Möglichkeit, einen Entwicklungsschritt zu absolvieren.
Müller-Hohenstein konfrontierte Rolfes zudem mit dem schweren Programm, das Bayer 04 im November bevorsteht: Beim Meister Bayern München gastiert der Vize-Champion am ersten Tag des nächsten Monats, es folgen die Partien bei Manchester City am 25. November und vier Tage später gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga:
Rolfes: Wirtz wird den Durchbruch im Ausland schaffen
Zum spektakulären Umbruch vor der Saison, der so nicht unbedingt geplant war, sagt Rolfes: "Wir sind mit den ehemaligen Spielern als Verein gewachsen. Wenn sie nun die Chance haben, in die Weltspitze zu wechseln, ist das auch ein Teil des Weges, den wir ihnen schon zuvor bei uns aufgezeigt haben."
- Champions League: Florian Wirtz unter Druck beim FC Liverpool
Insbesondere trifft dies auf Florian Wirtz zu, den Dirigenten des Doubles und des Vizetitels der abgelaufenen Saison. Beim FC Liverpool wartet Wirtz noch auf seinen ersten Torerfolg, Rolfes sagt dazu:
Bayer 04 hat "hervorragenden Ruf" unter ausländischen Profis
91 Prozent der Spieler des aktuellen Leverkusener Kaders besetzen ausländische Profis. Für Rolfes ist diese Quote ein Ergebnis "des Budgets, das du zur Verfügung hast".
Gleichwohl besitze Bayer 04 "einen hervorragenden Ruf", so dass Transfers ausländischer Spieler in der Regel gelängen. Andererseits würde es dem Klub viel bedeuten, "den einen oder anderen Jugendspieler in die erste Mannschaft zu bringen". Deutsche Spieler müsse man allerdings selbst so weit formen, dass sie für das Profi-Team infrage kämen.
Insgesamt aber sieht Rolfes den Vizemeister nun mit dem neuen Kader und dem neuen Coach Hjulmand bestens aufgestellt für die nahe Zukunft.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.