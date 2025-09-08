  3. Merkliste
Hjulmand wird laut Berichten Trainer bei Bayer Leverkusen

Däne folgt wohl auf Ten Hag:Medien: Hjulmand wird neuer Leverkusen-Trainer

Kasper Hjulmand wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Chefcoach bei Bayer Leverkusen. Der frühere dänische Nationaltrainer folgt auf den gefeuerten Erik ten Hag.

Dänemarks Fußballtrainer Kasper Hjulmand am 25.06.2024 blickt nach oben während eines Fußballspieles der EM gegen Serbien.

Übernimmt offenbar in Leverkusen: Trainer Kasper Hjulmand.

Quelle: Imago

Ein Däne als neuer Hoffnungsträger: Kasper Hjulmand wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Cheftrainer bei Bayer Leverkusen. Wie der "kicker" berichtet, erzielte der Fußball-Bundesligist "eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit" mit dem 53-Jährigen.

Der frühere dänische Nationaltrainer soll demnach in den kommenden Tagen unterschreiben und am Freitag (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt auf der Trainerbank der Werkself geben. Auch die "Bild" schrieb von einer Einigung.

Fußball: Trainer Erik ten Hag

Paukenschlag in Leverkusen: Fußball-Vizemeister Bayer 04 hat sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen vom neuen Trainer Erik ten Hag getrennt.

01.09.2025 | 0:44 min

Hjulmand folgt damit wohl auf den Niederländer Erik ten Hag, der bei dem Werksklub nur zwei Monate im Amt war. Neben den sportlich ausbleibenden Erfolgen - eine Niederlage zum Bundesligaauftakt gegen Hoffenheim und ein Unentschieden in Bremen - soll es auch menschlich nicht zwischen ten Hag und den Spielern sowie den Bayer-Funktionären gepasst haben. Vorübergehend hatten der Assistenz-Trainerstab um die Niederländer Rogier Meijer und Andries Ulderink die Trainingsarbeit übernommen.

Leverkusens Patrik Schick in Aktion gegen Felix Agu von Werder Bremen.

Eine 3:1-Führung gegen einen dezimierten Gegner hat Bayer Leverkusen nicht zum Sieg gereicht. Werder Bremen hat sich für tolle Moral belohnt, am Ende hieß es 3:3.

01.09.2025 | 9:59 min

Leverkusen muss Kaderumbruch bewältigen

Nun soll Hjulmand den großen Umbruch beim Vizemeister nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Florian Wirtz, Jonathan Tah oder Granit Xhaka gestalten. Der Däne ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Vor elf Jahren arbeitete er mit mäßigem Erfolg als Chefcoach in Mainz und wurde nach nur einem Dreivierteljahr wieder beurlaubt.

Als Nationaltrainer seines Heimatlandes sorgte Hjulmand bei der Europameisterschaft 2021 für Furore. Damals schieden die Dänen erst im Halbfinale mit 1:2 gegen England aus. Schlechter lief es mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar. Das 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland war Hjulmands letztes Spiel als Nationaltrainer. Seitdem war er ohne Trainer-Engagement.

Quelle: dpa, SID
