Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer ten Hag

Bayer Leverkusen hat sich von Trainer Erik ten Hag getrennt. Damit zieht der Werksklub bereits nach zwei Spieltagen der Fußball-Bundesliga die Reißleine.

Bayer Leverkusen hat sich schon nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga von Trainer Erik ten Hag getrennt. Der erst zu dieser Saison als Nachfolger von Xabi Alonso verpflichtete Niederländer ist freigestellt worden. Der Klub bestätigte die Freistellung des 55-Jährigen am Montagmittag und sorgte damit für einen Negativrekord.

So schnell wie Leverkusen entließ in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Klub einen Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war. Diese Entscheidung traf der Gesellschafterausschuss, das Aufsichtsgremium des Werksklubs, auf Empfehlung der Geschäftsführung von Bayer, hieß es.

Als mögliche Nachfolger von ten Hag, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte, werden unter anderem der Spanier Xavi und Marco Rose gehandelt.

Sportchef Rolfes: Schwere Entscheidung

Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann", sagte Sportchef Simon Rolfes: "Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen."

Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro sagte zur frühen Entlassung des Cheftrainers:

Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig. „ Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro

"Unser Anspruch ist es nach wie vor, die gesteckten Saisonziele zu erreichen - dafür braucht es die bestmöglichen Bedingungen, auf allen Ebenen und im gesamten Lizenzbereich. Jetzt geht es darum, diese Bedingungen wieder vollumfänglich einzusetzen und zu nutzen."

Kritik von Kapitän Robert Andrich

Nach der Partie in Bremen hatte Kapitän und Nationalspieler Robert Andrich deutliche Kritik geübt. "So kannst du gegen keinen Gegner der Welt gewinnen", sagte der 30-Jährige. "Wir haben zu viele Leute, die sich nur mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben zu viele, die sich nur mit sich beschäftigen. So sah das Spiel auch aus: Jeder hat für sich gespielt. Jeder ist auf dem Platz herumgelaufen für sich allein."

Auf die Frage, ob die Spieler die Anweisungen ten Hags nur falsch umsetzen würden oder ob sie nicht wüssten, was sie zu tun haben, sagte Andrich: "Es ist eine Mischung aus beidem."

Durchwachsene Auftritte zum Saisonstart

Nach einem durchwachsenen Auftritt im DFB-Pokal beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach (4:0) wartet die Werkself in der Liga auf einen Sieg. Die Unruhe war zuletzt gewachsen: Auf die Auftaktniederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) folgte der Einbruch im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (3:3), dabei verspielte Leverkusen in Überzahl einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Bayer steckt mitten in einem gewaltigen Umbruch. Zahlreiche Leistungsträger aus der Double-Saison 2024 wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong oder Lukas Hradecky ließ die Führungsetage um Sportchef Simon Rolfes in diesem Sommer ziehen, ten Hag musste binnen kürzester Zeit die Abgänge kompensieren und mit etlichen neuen Profis eine Mannschaft formen.

Der Nachfolger von Alonso war mit reichlich Erfahrung nach Leverkusen gekommen. Er führte Ajax Amsterdam einst überraschend ins Champions-League-Halbfinale, bei Manchester United konnte ten Hag von Juli 2022 bis Oktober 2024 die Erwartungen nicht erfüllen und musste vorzeitig gehen.

