Champions League: Leverkusens Rückkehr zum Durchschnitt

Bayer Leverkusen kann derzeit mit Topteams nicht mithalten. Es fehlen Mut und viele Stammspieler. Gegen Benfica Lissabon muss der Klub in der Champions League unbedingt punkten.

Hat andauernde Personalsorgen: Trainer Kasper Hjulmand von Bayer 04 Leverkusen Quelle: ddp

Der einstige Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen, das vor zwei Jahren noch fortschrittlichste Team der Bundesliga, befindet sich gerade auf einer Reise in die eigene Vergangenheit. Und somit zurück in die nationale Gleichgültigkeit.

Leverkusen spielt ordentlich, liegt sogar auf Rang fünf in der Meisterschaft mit drei Punkten Rückstand auf den Dritten, Borussia Dortmund.

Doch aufsehenerregend waren an der bisherigen Leverkusener Saison lediglich die Transferbewegungen von 39 Profis und die Entlassung des Trainers Erik ten Hag nach bereits zwei Spieltagen. Fußballerisch sorgt das völlig neuformierte Team nicht für staunenswerte Ereignisse.

Champions League: Platz 30 von 36 Teams

Besonders deutlich wird das derzeit in der Champions League. Drei Spiele, zwei Punkte, erobert in Kopenhagen und gegen Eindhoven, aber eine deutliche 2:7-Pleite gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain stehen in der aktuellen Bilanz. Das macht Rang 30 von 36 Königsklassen-Teams.

Am Mittwoch (21 Uhr), beim von José Mourinho trainierten portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon, sollte Leverkusen im eigenen Interesse gewinnen, um noch eine Chance auf eine Weiterbeschäftigung im internationalen Spielbetrieb zu besitzen.

Auch Benfica unter Druck

Dasselbe gilt allerdings auch für Benfica, das nach drei Niederlagen in Folge in der Champions League ebenfalls dringend einen Erfolg benötigt. Das wiederum ist nicht das Problem der Leverkusener Portugal-Delegation.

Der nimmt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes schon vor dem Anpfiff den Druck, wenn er sagt:

Wir bauen eine neue Mannschaft auf. Deswegen ist die Top Acht in Europa nicht unsere Kragenweite in diesem Jahr. „ Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer Bayer Leverkusen

Leverkusen - stabil, aber nicht spitze

Bei der Betrachtung der Leverkusener Gesamtsituation fallen derzeit zwei Dinge auf. Zunächst hat der neue Trainer Kasper Hjulmand das Team grundsätzlich stabilisiert. In Spielen gegen vermeintlich leichtere Gegner wie St. Pauli, Union Berlin, Mainz 05 oder den SC Freiburg ging sein Konzept auf und führte zu vier Erfolgen in Serie.

Doch die beiden Tests gegen die Topteams aus Paris und die angsterfüllte Perfomance beim 0:3 in München am Samstag endeten mit zwei Pleiten und 2:10-Toren. Was den Abstand nach ganz oben recht deutlich illustriert.

Verletzungspech ist ein Problem

Hinzu kommt Verletzungspech. Gesetzte Spieler wie Lucas Vazquez und die beiden Argentinier Ezequiel Palacios sowie Exequiel Fernandez, wichtige Stützen im defensiven Mittelfeld, Schienenspieler Nathan Tella und der hochbegabte 18-jährige Alex Tapé, fallen schon seit Wochen aus.

Der als Spielmacher verpflichtete Malik Tillman und Torjäger Patrik Schick sind nach langer Ausfallzeit gerade erst wieder dabei. Das Fehlen von bis zu sechs potenziellen Startelf-Spielern ist ein großes Problem für diese Mannschaft in der Findungsphase.

Bayer-Trainer muss auch in Lissabon improvisieren

In Lissabon muss Hjulmand weiter improvisieren, dort fehlt ihm neben Palacios und Fernandez mit dem gesperrten Kapitän Robert Andrich auch der dritte wichtige Sechser. Aleix Garcia, in der Zentrale unentbehrlich, wirkte zudem in München überspielt und müde. Im Estadio da Luz in Lissabon dürfte Hjulmand deshalb Ibrahim Maza neben Garcia für die Doppel-Sechs nominieren. Mit dabei sein wird dann auch wieder der in München geschonte Alejandro Grimaldo.

Für den spanischen Nationalspieler ist der Ausflug in die portugiesische Hauptstadt eine Rückkehr. Er spielte zwischen 2016 und 2023 sieben Jahre für Benfica, schaffte aber erst in Leverkusens Double-Jahr den großen internationalen Durchbruch.

Aktuell spielt der Freistoßspezialist in der Form seines Lebens und wechselt von der linken Außenbahn mehr und mehr ins Zentrum, wo er das Spiel an sich reißt. Grimaldo ist Hjulmands aktueller Musterspieler. In Lissabon wird er deshalb gleich in mehrfacher Hinsicht im Blickpunkt stehen.

