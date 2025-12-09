Champions League: Bayerns Chance auf die Vorentscheidung

Für den FC Bayern geht es gegen Sporting um einen großen Schritt gen Achtelfinale. Vermieden werden soll auch, dass das Ende der Ligaphase im Januar noch nervenaufreibend wird.

Was wie eine handelsübliche Warnung vor dem Gegner aus Lissabon klang, entpuppte sich rasch als Beginn einer launigen Anmerkung. "Sporting hat eine sehr, sehr gute Mannschaft", sagte Max Eberl, ehe der offenbar zu Scherzen aufgelegte Sportvorstand des FC Bayern auf eine unübliche Expertise verwies: Schiedsrichter Tobias Stieler.

"Ehrlicherweise habe ich mit dem Schiedsrichter darüber gesprochen, weil Herr Stieler Sporting gegen Brügge gepfiffen hatte", erzählte Eberl.

Und der hat schon gesagt, dass das eine sehr, sehr gute Truppe ist. Das hätte ich natürlich nicht gebraucht. „ Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern München

Sporting oder Benfica? Hauptsache Lissabon

Eberl war Stieler am Samstag beim 5:0-Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart begegnet. Danach hatte der Sportvorstand auch noch die jüngeren Erfahrungswerte gegen Sportings Stadtrivalen angeführt.

Wir kennen die Spiele gegen Benfica, das wird gegen Sporting nicht anders werden. „ Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern München

Ganz ernst konnte auch das nicht gemeint sein, wenngleich sich Benfica und Sporting am Freitag im Derby 1:1 getrennt hatten.

Sporting der stärkste der verbleibenden drei Gegner

Eberls humoristischer Exkurs sollte nicht zu der Annahme verleiten, dass die Bayern das letzte Heimspiel des Jahres in der Champions League am Dienstag zur ungewohnten Anstoßzeit um 18:45 Uhr nicht ernst nehmen.

Vielmehr wissen sie, dass Sporting der wohl stärkste der drei noch verbleibenden Gegner in der Ligaphase sein dürfte. Als Tabellenachter der Champions League tritt der frühere Verein von Cristiano Ronaldo in München an. Durch einen Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Rui Borges mit dann 13 Punkten sogar vorbeiziehen an den Bayern.

FC Bayern will Playoffs vermeiden

Für die Münchner geht es gegen Sporting umso mehr darum, nach dem jüngsten 1:3 bei Arsenal, der einzigen Niederlage in den 22 Pflichtspielen dieser Saison, mit einem Heimsieg weitere Unannehmlichkeiten in der Ligaphase zu vermeiden. Sollten sie gegen den portugiesischen Meister und Pokalsieger gewinnen, kämen sie auf 15 Punkte.

Ein Sieg aus den verbliebenen zwei Spielen im Januar gegen Saint-Gilloise und in Eindhoven würde ihnen dann noch fehlen, um aller Voraussicht nach direkt ins Achtelfinale einzuziehen und sich den aufreibenden Umweg über die Playoffs zu ersparen. Sollten die Bayern gegen Sporting jedoch patzen, stünden sie im Januar unter dem Druck, die beide letzten Partien gewinnen zu müssen, um sich nicht zusätzlichen Stress aufzubürden.

Trainer Kompanys Auftrag und Fernziel

Es ist nun also ein Spiel mit der Chance zur Vorentscheidung, und die Bayern haben es selbst auf dem Fuß, wie spannend es im Januar für sie noch wird. Man habe 2025 "sehr tolle Momente erlebt. Wir wollen das auch bis zum Ende durchziehen", so Trainer Vincent Kompany.

Und dann versuchen wir, es 2026 noch mal besser zu machen. „ Vincent Kompany, Trainer FC Bayern München

Das Fernziel lautet Budapest, wo am 30. Mai das Finale stattfindet. Viel spricht für ein erfolgreiches letztes Heimspiel in Europa in diesem Jahr. Die kleine Formdelle, in der sich die Bayern zuletzt durch einige Partien ein wenig gequält hatten, scheint überwunden. Zudem sollten die am Samstag in Stuttgart weitgehend geschonten Harry Kane, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic und Manuel Neuer im Vollbesitz ihrer Kräfte sein.

Starke Heimserie des FC Bayern

Und dann ist da noch die bestärkende Statistik, wonach die Bayern in der Königsklasse seit der 2:3-Niederlage gegen Manchester City im Dezember 2013 in der Gruppen- und Ligaphase der Königsklasse zu Hause nicht verloren haben. 34 Siege und zwei Unentschieden kamen seither zusammen.

Nun soll auch ohne den letztmals gesperrten Flügelspieler Luis Díaz der 35. Sieg folgen gegen Lissabons Löwen. Alleine dieser Beiname ist für die Bayern eine Verpflichtung wegen ihres Stadtrivalen, den Münchner Löwen vom TSV 1860. Scherze über eine Niederlage gegen die Löwen wollen die Bayern bestimmt nicht hören.

