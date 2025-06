Nations League: Kleines Finale als Charaktertest für DFB-Elf

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft rund elf Monate nach ihrem Aus im EM-Viertelfinale gegen Spanien nach Stuttgart zurückkehrt, geht es darum, die jüngste Enttäuschung durch die 1:2-Niederlage gegen Portugal am Ort einer anderen großen Enttäuschung zu überwinden. Frankreich heißt nun der Gegner im Spiel um Nations-League -Platz drei am Sonntag.

Die Partie gegen die Equipe Tricolore bietet für die deutsche Nationalelf die Gelegenheit, sich auch ohne Titel mit einem positiven Erlebnis aus dem Final Four der Nations League zu verabschieden, ehe es in drei Monaten mit der WM-Qualifikation weitergeht.

Ergebnis nachrangig für Nagelsmann

Nagelsmann sagt es so: "Wenn wir ein Topspiel liefern, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch gewinnen." Sehen will er vor allem Konzentration, Leidenschaft und Zusammenarbeit, also jene Elemente, die er gegen Portugal ebenso vermisste wie Joshua Kimmich. "Wir haben am Sonntag die Chance, eine Reaktion zu zeigen", sagt der Kapitän. Zu verstehen ist das als Forderung.