Fünf Gegentreffer. Fünf! Verständlich, dass Didier Deschamps erst mal überhaupt keine Lust hatte, über das nächste Spiel zu reden, das ja noch dazu ein Finale der Verlierer ist. Nun, ein paar Sätze zum Duell mit Deutschland am Sonntag in Stuttgart (15 Uhr/RTL und DAZN) rang sich der Nationaltrainer der Franzosen nach ihrem atemberaubenden 4:5 (0:2) gegen Spanien dann doch ab, davon hängen blieb vor allem einer:

Was Deschamps in der ersten und nur allzu nachvollziehbaren Enttäuschung über fünf Gegentore da sagte, ist allerdings mit größtmöglicher Vorsicht zu genießen. Denn eine Niederlage gegen Deutschland, zudem seine dritte nacheinander, die mag er sich dann doch nicht erlauben.

Was für ein irres Torspektakel: Spaniens Jungstars um Lamine Yamal haben die Franzosen beim 5:4 am Rande eines Debakels. Am Ende kommt die Equipe Tricolore aber noch einmal heran.

Frankreich chancenreich, Spanien effizient

Die fünf Gegentore und damit die meisten für Frankreich seit einem 0:5 gegen England vor mehr als 56 Jahren sind nur die eine Geschichte dieses Spiels gegen Spanien, das auch von schlampiger Abwehrarbeit beider Mannschaften lebte. Die andere: Was das Offensiv-Quartett Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Michael Olise aufführte, müsste die Auswahl des DFB in Angst und Schrecken versetzen.

Tatsächlich waren die Franzosen mit Ausnahme der erzielten Treffer in nahezu allen Belangen besser als ihr Gegner: 57 Mal griffen sie an und kamen dabei zu 26 Torchancen. Spanien? 31 Angriffe und 15 Torchancen. Bittere Erkenntnis daher für Deschamps: "Wir hatten mehr Chancen als unsere Gegner, sie waren allerdings effizienter." Was Frankreich an Chancen vergab, war schier unfassbar, ebenso die vielen famosen Paraden des spanischen Torhüters Unai Simón.