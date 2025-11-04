PSG gegen FCB: "Das Beste, was Europas Fußball zu bieten hat"

ZDF-Reporterin berichtet aus Paris : Engels: "Das Beste, was Europas Fußball zu bieten hat"

04.11.2025 | 13:15 |

Am 4. Spieltag in der Champions League muss Bayern München bei Paris Saint-Germain ran - die Top-Teams der bisherigen Saison. ZDF-Reporterin Lili Engels erklärt, was die Fußball-Fans erwartet.