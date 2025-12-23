Bundesliga: Baum bis Saisonende Trainer in Augsburg

Nach der schnellen Trennung von Sandro Wagner war Manuel Baum beim FC Augsburg eigentlich nur für drei Spiele als Interimslösung eingesprungen. Nun wird verlängert.

Nach der Trennung von Sandro Wagner wird Interimslösung Manuel Baum den FC Augsburg nun bis zum Saisonende betreuen. Ursprünglich hätte der Leiter Entwicklung & Fußballinnovation den Bundesligisten nur für drei Spiele bis zur Winterpause coachen sollen.

Nach vier Punkten und der Stabilisierung der Mannschaft verkündeten der FC Augsburg und Baum jedoch die überraschende Wende in der Trainerfrage am Tag vor Weihnachten. Im Sommer will Baum dann wieder auf seinen Funktionärsposten zurückkehren.

"Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er genießt unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen", sagte der Augsburger Geschäftsführer Michael Ströll.

Ähnlich sieht es Baum: "Die Arbeit mit unserer Mannschaft hat mir große Freude bereitet. Daher freue ich mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können. Bis dahin werden wir nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Baums "Keep it simple"-Konzept

Nach der Trennung von Wagner Anfang Dezember übernahm Baum für drei Spiele - das war der eigentliche Plan. Der 46-Jährige stabilisierte die Mannschaft mit einem "Keep it simple"-Konzept und führte sie bei seinem Erstliga-Comeback als Trainer in den Partien gegen Bayer Leverkusen (2:0), in Frankfurt (0:1) und gegen Werder Bremen (0:0) zu insgesamt vier Punkten.

