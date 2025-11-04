  3. Merkliste
Champions League: Fan-Alarmstufe Rot vor Neapel vs. Eintracht

Fußball - Champions League:Fan-Alarmstufe Rot vor dem Eintracht-Spiel in Neapel

von Kathrin Bräuer

|
Polizeieinsatz gegen Eintracht-Fans in Neapel

Nach den Erfahrungen der letzten Begegnung zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt im Jahr 2023 hat sich die Stadt Neapel auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet. Kernpunkte der Maßnahmen: Keine Tickets für Frankfurter Fans und Grenzkontrollen.

