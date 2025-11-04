Fußball - Champions League : Fan-Alarmstufe Rot vor dem Eintracht-Spiel in Neapel

von Kathrin Bräuer 04.11.2025 | 12:59 |

Nach den Erfahrungen der letzten Begegnung zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt im Jahr 2023 hat sich die Stadt Neapel auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet. Kernpunkte der Maßnahmen: Keine Tickets für Frankfurter Fans und Grenzkontrollen.