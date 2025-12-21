Deutschlands Felix Hoffmann hat beim Skisprung-Weltcup in Engelberg erneut überzeugt. Einen Tag nach seinem zweiten Platz landete er auf Rang drei.

Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee ihre Rolle als Mitfavoriten unterstrichen. Hoffmann flog am Sonntag in Engelberg als Dritter wie schon einen Tag zuvor auf das Podest, Raimund folgte auf Rang vier. Platz eins ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi, der die Siegesserie von Weltmeister Domen Prevc beendete.

Hoffmann hatte am Samstag als Zweiter schon des beste Ergebnis seiner Karriere verbucht, 24 Stunden später glänzte er erneut. Raimund wurde bei schwierigen Windverhältnissen wie schon am Samstag Vierter. Nach dem ersten Durchgang hatte er noch punktgleich mit Prevc an der Spitze gelegen.

Bundestrainer Horngacher: "War turbulent"

Viele Springer hatten mit dem ständig wechselnden Wind zu kämpfen. "Heute war es turbulent", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: "Aber am Ende des Tages sind immer die besten Springer vorne - und wir gehören Gott sei Dank aktuell dazu."

Hinter dem deutschen Top-Duo klaffte in Abwesenheit der formschwachen Routiniers Andreas Wellinger und Karl Geiger aber erneut eine große Lücke. Pius Paschke, tags zuvor noch auf Rang 15, verpasste als 36. den zweiten Durchgang. Den erreichte zumindest am Sonntag Luca Roth (54./28.). Weltcup-Debütant Ben Bayer (38./54.) blieb ohne Punkte.

Auf Raimund, Hoffmann und Co. wartet nun einer kurze Weihnachtspause, ehe direkt nach den Feiertagen die Tournee ansteht. Dann werden auch Wellinger und Geiger wieder mit dabei sein. "Wir sind im Training und bereiten sie darauf vor. Sie werden definitiv bei der Vierschanzentournee an den Start gehen", sagte Bundestrainer Horngacher.

Quelle: SID, dpa