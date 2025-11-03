Frankfurt in der Champions League: Sportliche Wende in Neapel?

Mit einigen Sorgen im Gepäck macht sich Eintracht Frankfurt auf den Weg nach Neapel. Gegen die Italiener soll die sportliche Wende her.

Wird gegen Neapel wahrscheinlich wieder von Beginn an spielen: Eintracht-Stürmer Jonathan Burkardt. Quelle: ddp

Dino Toppmöller gestikulierte entschlossen bei seiner kurzen Ansprache zu Beginn des Abschlusstrainings am Montagmittag, die Probleme konnte der Trainer aber nicht wegwischen:

Die Fans verbannt, der Jungstar verletzt, die Form schwach, der Coach angeschlagen - als der Tross von Eintracht Frankfurt nach der Einheit auf Platz vier in den Flieger stieg, ging die schlechte Stimmung rund um den Fußball-Bundesligisten mit an Bord.

Dass den bisher weit hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Hessen ausgerechnet in der Champions League beim italienischen Meister und Spitzenreiter SSC Neapel die Wende gelingt, mag kaum jemand glauben.

Frankfurts Sportvorstand Krösche fordert Leistungssteigerung

Und dennoch propagierte Markus Krösche vor dem vierten Spiel der Frankfurter in der Königsklasse am Dienstag (18.45 Uhr) genau das. "Jetzt müssen wir sehen, dass wir sportlich ein gutes Spiel machen und mit drei Punkten nach Hause kommen", sagte der Sportvorstand:

Wir müssen sehen, dass wir jetzt in Neapel wieder den nächsten Schritt gehen. „ Markus Krösche, Frankfurts Sportvorstand

Dieses Ziel hatte Krösche in dieser Saison schon mehrmals ausgerufen. Der Aufforderung ist die Mannschaft allerdings nur selten gefolgt.

SGE zuletzt mit enttäuschenden Ergebnissen

Im DFB-Pokal flog die Eintracht am vergangenen Dienstag in der zweiten Runde gegen Borussia Dortmund raus (2:4 im Elfmeterschießen). In der Bundesliga häufen sich die Enttäuschungen - wie zuletzt beim mageren Remis bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim (1:1).

"Wir können natürlich nicht zufrieden sein mit den Resultaten", gab Krösche zu. Das Umfeld ist deshalb bereits in Alarmstimmung. Die schwachen nationalen Auftritte und Platz acht in der Tabelle sorgen bereits für deutlich vernehmbare Unruhe unter den Anhängern, in den sozialen Netzwerken wird bereits über mögliche Toppmöller-Nachfolger spekuliert.

Und nun wartet auch noch die Champions League, in der die Eintracht zuletzt zwei herbe 1:5-Pleiten bei Atletico Madrid sowie gegen den FC Liverpool kassiert hat und auf Platz 22 steht. Toppmöller versucht dennoch alles, um das Stimmungsbarometer nicht weiter absacken zu lassen.

Wir dürfen uns die natürliche Freude nicht nehmen lassen, nur weil wir von dem einen oder anderen Weltklasseteam mal eins auf den Deckel bekommen haben. „ Dino Toppmöller, Frankfurts Trainer

Neapel gut in Form

Am Vesuv wartet mit der SSC Neapel nun ein formstarker Gegner. Der Klub von Trainer Antonio Conte führt die erste Liga Italiens nach zehn Spieltagen mit 22 Punkten an, verpatzte die Generalprobe aber zumindest ein wenig, kam gegen Como nicht über ein 0:0 hinaus.

Trotzdem dürfte Napoli für die Eintracht eine harte Nuss werden, zumal den Hessen auch noch Can Uzun fehlt. Er verletzte sich in Heidenheim ohne Fremdeinwirkung.

Ob Toppmöllers Mannschaft trotz aller Widrigkeiten einen Befreiungsschlag landen kann, wird sich zeigen. Fest steht: Bleibt auch in Neapel der erhoffte Aufschwung aus, dürfte es etwas ungemütlicher werden in Frankfurt.

