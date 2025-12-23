Auch in der Frauen-Bundesliga grüßt der FC Bayern zum Jahreswechsel von der Spitze. Die Überlegenheit ist fast noch frappierender als bei den Männern.

Gewohntes Bild in der Frauen-Bundesliga: Die Bayern jubeln, hier über das Tor zum 1:0 im Topspiel beim VfL Wolfsburg (Endstand 3:1) am 11. Oktober 2025. Quelle: dpa

Strahlende Gesichter überall, altbekannte Bilder, als sich Pernille Harder, Momoko Tanikawa und Jovana Damnjanovic am Montagabend im Ulrich-Haberland-Stadion gratulierten. Der FC Bayern hat mit einem 3:0 bei Bayer Leverkusen auch am ersten Rückrundenspieltag der Frauen-Bundesliga seine Vormachtstellung untermauert.

Nach 14 Spieltagen sind die Münchnerinnen allen schon wieder enteilt. "Wir haben eine unglaubliche Saison bis jetzt gespielt", lobte Sportdirektorin Bianca Rech.

Was wir in den letzten Monaten geleistet haben - nach so ein bisschen Schütteln zu Beginn - ist wirklich herausragend. „ Bayern-Sportdirektorin Bianca Rech

Die Frauen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen Leverkusen halfen den Münchnerinnen auch drei Elfmeter. 22.12.2025 | 6:41 min

Marienplatz kann schon gebucht werden

Im Grunde kann der Marienplatz für den Mai 2026 für die nächste Doppelfeier von Männern und Frauen schon gebucht werden, wobei die Überlegenheit der FCB-Fußballerinnen noch erdrückender wirkt. 40 von 42 Punkten und 54:4 Tore sind Ausdruck der Dominanz.

In der letzten Partie des Jahres fiel nicht eimal ins Gewicht, dass neben den Langzeitverletzten Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf auch noch DFB-Kapitänin Giulia Gwinn, Spielführerin Glódís Perla Viggósdóttir und Nationalstürmerin Lea Schüller erkrankt fehlten. Linksverteidigerin Franziska Kett krönte ihre prächtige Entwicklung mit dem richtungsweisenden 1:0.

Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem ersten Saisontor zum Sieg beitragen konnte. Jetzt gehen wir in die Pause und greifen im neuen Jahr wieder an. „ Franziska Kett

Bayern mit magischem Dreieck in der Offensive

Dass die Bayern in Leverkusen gleich drei, teils umstrittene Elfmeter erhielten (zwei verwandelten Momoko Tanikawa und Georgia Stanway), verdeckte fast die Tatsache, dass unter Trainer José Barcala das Angriffsspiel flexibler und schneller geworden ist. Trumpf ist das unberechenbare Offensivtrio mit der Dänin Harder (33 Jahre), der Japanerin Tanikawa (20) und Deutschlands Nationalstürmerin Klara Bühl (25), die nach eigenem Bekunden an ihrer "Frustrationstoleranz" gearbeitet hat.

Ihr Durchsetzungsvermögen für die vielen Eins-zu-Eins-Duelle habe sie sich im Keller und im Garten mit ihrem anderthalb Jahre älteren Bruder angeeignet, verriet Bühl kürzlich. Mit ihrer Entschlossenheit geht sie beim FC Bayern voran.

Wolfsburg hinkt hinterher, Werder überraschend Dritter

Kaum vorstellbar, dass der VfL Wolfsburg den Rückstand von sechs Punkten noch wettmacht, zumal der Vizemeister noch die Champions-League-Playoffs gegen Juventus Turin (12. und 19. Februar) bestreiten muss, während die Bayern direkt im Viertelfinale stehen. Erneut klafft hinter diesen beiden Klubs eine gewaltige Lücke.

Der VfL Wolfsburg tut sich gegen den Aufsteiger HSV lange schwer und liegt nach einem sehenswerten Treffer sogar zurück. Am Ende dreht ein Doppelpack von Alexandra Popp die Partie. 21.12.2025 | 7:41 min

Werder Bremen ist überraschender Dritter (26 Punkte), weil die neue Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp für frische Impulse gesorgt hat und fest davon überzeugt ist, dass ihre neunfache Torschützin Larissa Mühlhaus noch A-Nationalspielerin wird. Beste Bundesliga-Torjägerin ist Selina Cerci (zehn Treffer) vom Tabellenvierten TSG Hoffenheim.

Doorsouns Rückkehr soll Frankfurt stabilisieren

Der langjährige Dritte Eintracht Frankfurt hatte mit dem teils gewollten Umbruch im Sommer zu kämpfen. 28 Gegentore nach 14 Spieltagen belegen klar, wo es klemmt. Nun haben die Hessen die Rückkehr von Ex-Nationalspielerin Sara Doorsoun verkündet, die nach nur einem halben Jahr bei Angel City FC zurückkommt.

Die 34 Jahre alte Verteidigerin unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Zudem hat sich die Eintracht auch Verstärkung auf Managementebene geholt. Um die zur neuen Präsidentin des neuen Ligaverbandes gewählte Katharina Kiel zu entlasten, übernimmt Babett Peter bereits am 1. Januar den Posten der Sportdirektorin.

Der FC Bayern sammelt weiter Punkte auf dem Weg zur Titelverteidigung. Die Münchnerinnen lassen der Eintracht keine Chance. Die Highlights mit Originalkommentar von Gari Paubandt. 07.12.2025 | 7:54 min

Bayern-Frauen 2025: 23 Siege in 24 Bundesliga-Spielen

Die Welt- und Europameisterin soll perspektivisch dafür sorgen, dass der traditionsreiche Frauenfußball-Standort den Anschluss an die Spitze nicht verliert. Im Vorjahr feierte die Eintracht nämlich noch die Herbstmeisterschaft, ehe der FC Bayern zu seinem Siegeszug ansetzte. Im Kalenderjahr 2025 hat das Starensemble 23 der 24 Bundesligaspiele meist souverän gewonnen.