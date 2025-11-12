Champions League der Frauen: Bayerns Kreativität gefragt

Die FC Bayern Frauen empfangen Arsenal, den amtierenden CL-Sieger. Der nächste Kracher nach der 1:7-Pleite in Barcelona. Eine Verteidigerin fehlt, der Trainer muss improvisieren.

Die Frauen des FC Bayern wollen gegen den Titelverteidiger FC Arsenal ihre großen Ambitionen unter Beweis stellen. Mit einem Sieg würden sie die Engländerinnen in der Tabelle überholen. 11.11.2025 | 0:37 min

Trainer José Barcala wirkte sichtlich gelöst, als er nach dem 4:0-Sieg seines Teams in Richtung Kabine lief. Für ausufernde Jubelposen ist der Galizier nicht der Typ, ein breites Grinsen wollte er sich aber nicht verkneifen. Die Bayern-Frauen hatten Aufsteiger Union Berlin souverän besiegt und gehen mit drei Siegen und 14:1 Toren aus der englischen Woche der Frauen-Bundesliga.

Rückenwind, den Barcala und sein Team gut gebrauchen können. Denn am Mittwoch (18.45 Uhr) wartet mit dem FC Arsenal ein ungleich schwerer Gegner in der Münchner Arena.

Wir sind gut vorbereitet, die Siege haben uns Selbstvertrauen gegeben. „ José Barcala

Bayern unter Zugzwang beim Titelverteidiger

Bayerns große Champions-League-Ambitionen, mindestens das Halbfinale zu erreichen, haben zum Start der neuen Spielzeit einen mächtigen Dämpfer erhalten, als die übermächtigen Spielerinnen des FC Barcelona ihnen beim 1:7 die Grenzen aufzeigten.

Hat Probleme mit der Besetzung der Defensive: Bayern-Trainer Jose Barcala. Quelle: action press

Nach dem 2:1-Sieg gegen Juventus Turin und der Siegesserie in der Liga konnte das Debakel zwar als Ausrutscher abgehakt werden. Doch: Die Partie gegen Titelverteidiger Arsenal wird zeigen, wie gut die Münchnerinnen im internationalen Vergleich der Top-Klubs wirklich sind.

Die Bayern belegen Platz acht in der Champions-League-Tabelle, die ersten zwölf erreichen die nächste Runde. Der Druck ist da.

Bayern Münchens Fußballerinnen siegen mit Glück: Nach dem 1:7 in Barcelona bringt ein spätes Tor von Lea Schüller in der Nachspielzeit das 2:1 gegen Juventus Turin. 17.10.2025 | 1:20 min

Arsenal belegt Platz vier in der Women’s Super League, der englischen Liga und ist gespickt mit Topspielerinnen, darunter einige Europameisterinnen wie Leah Williamson, Chloe Kelly und Alessia Russo sowie der spanischen Weltmeisterin Mariona Caldentey. Arsenal hat eine der besten Offensiven der Liga, doch auch einige Verletzte.

Bayern muss das System ändern

Ein Torfestival, wie die Bayern es gegen Essen, Nürnberg und Union Berlin zelebrierten, wird es gegen Arsenal wohl nicht geben. Die Engländerinnen um Trainer Renée Slegers werden bemüht sein, Spielkontrolle zu behalten und die Bayern unter Druck zu setzen.

Die offensive Spielweise, die sie zuletzt zeigten, könnte den deutschen Meisterinnen zum Verhängnis werden.

EM-Euphorie, Rückschläge, Geschwisterhalt: Nationalspielerin Lena Oberdorf und ihr Bruder Tim sprechen über ihre Anfänge, Frauenfußball und wie sie sich unterstützen. 26.07.2025 | 16:33 min

Zusätzlich zur Offensive um die Flügelspielerinnen Linda Dallmann und Klara Bühl, die gefährliche Mittelfeldregisseurin Pernille Harder und Stürmerin Jovana Damnjanovic startete Barcala mit Georgia Stanway und Momoko Tanikawa im defensiven Mittelfeld.

Damit gestaltete er auch diese Position sehr offensiv, denn die Japanerin gilt als kreative vorwärtsgewandte Spielerin. Im Spiel gegen Essen unterlief ihr ein Fehler, der zum Gegentor führte.

Barcala sagte im Anschluss:

Sie muss lernen, wie eine defensive Sechs zu agieren. „ Trainer José Barcala über Momoko Tanikawa

Bayern gehen die Spielerinnen aus

Das Problem: Barcala hat keine ideale Spielerin auf der Sechs übrig. Stanways Partnerinnen auf dieser Position, Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf, fallen beide mit Kreuzbandriss lange aus. Zuletzt spielte die Italienerin Arianna Caruso häufiger auf der Sechs.

Sie kommt aus einer Verletzungspause und sieht ihre Rolle eher im zentralen und offensiven Mittelfeld. Aufgrund ihrer Erfahrung ist aber wahrscheinlich, dass Barcala auf sie setzt.

Schock-Diagnose für Lena Oberdorf: Die Fußball-Nationalspielerin von Bayern München hat sich zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen und fällt mehrere Monate aus. 20.10.2025 | 0:59 min

Die übrigen Optionen, Alara Sehitler, die lieber weiter vorn spielt, und Barbara Dunst, die nach überstandener Kreuzbandverletzung noch nicht fit ist für 90 Minuten, sind keine Ideallösungen.

Eine Systemumstellung mit defensiver Dreierkette und einer Innenverteidigerin, die auf die Sechs wechselt, schloss Barcala zuletzt nicht aus. In jedem Fall muss der Trainer kreativ werden, um den erhofften Sieg gegen Arsenal einzufahren.