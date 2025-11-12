Champions League der Frauen: Bayerns Kreativität gefragt

Champions League der Frauen:Bayerns Kreativität gegen Arsenal gefragt
von Viktoria Kunzmann
|
Die FC Bayern Frauen empfangen Arsenal, den amtierenden CL-Sieger. Der nächste Kracher nach der 1:7-Pleite in Barcelona. Eine Verteidigerin fehlt, der Trainer muss improvisieren.
Trainer José Barcala wirkte sichtlich gelöst, als er nach dem 4:0-Sieg seines Teams in Richtung Kabine lief. Für ausufernde Jubelposen ist der Galizier nicht der Typ, ein breites Grinsen wollte er sich aber nicht verkneifen. Die Bayern-Frauen hatten Aufsteiger Union Berlin souverän besiegt und gehen mit drei Siegen und 14:1 Toren aus der englischen Woche der Frauen-Bundesliga.
Rückenwind, den Barcala und sein Team gut gebrauchen können. Denn am Mittwoch (18.45 Uhr) wartet mit dem FC Arsenal ein ungleich schwerer Gegner in der Münchner Arena.
Bayern unter Zugzwang beim Titelverteidiger
Bayerns große Champions-League-Ambitionen, mindestens das Halbfinale zu erreichen, haben zum Start der neuen Spielzeit einen mächtigen Dämpfer erhalten, als die übermächtigen Spielerinnen des FC Barcelona ihnen beim 1:7 die Grenzen aufzeigten.
Nach dem 2:1-Sieg gegen Juventus Turin und der Siegesserie in der Liga konnte das Debakel zwar als Ausrutscher abgehakt werden. Doch: Die Partie gegen Titelverteidiger Arsenal wird zeigen, wie gut die Münchnerinnen im internationalen Vergleich der Top-Klubs wirklich sind.
Die Bayern belegen Platz acht in der Champions-League-Tabelle, die ersten zwölf erreichen die nächste Runde. Der Druck ist da.
Arsenal belegt Platz vier in der Women’s Super League, der englischen Liga und ist gespickt mit Topspielerinnen, darunter einige Europameisterinnen wie Leah Williamson, Chloe Kelly und Alessia Russo sowie der spanischen Weltmeisterin Mariona Caldentey. Arsenal hat eine der besten Offensiven der Liga, doch auch einige Verletzte.
Bayern muss das System ändern
Ein Torfestival, wie die Bayern es gegen Essen, Nürnberg und Union Berlin zelebrierten, wird es gegen Arsenal wohl nicht geben. Die Engländerinnen um Trainer Renée Slegers werden bemüht sein, Spielkontrolle zu behalten und die Bayern unter Druck zu setzen.
Die offensive Spielweise, die sie zuletzt zeigten, könnte den deutschen Meisterinnen zum Verhängnis werden.
Zusätzlich zur Offensive um die Flügelspielerinnen Linda Dallmann und Klara Bühl, die gefährliche Mittelfeldregisseurin Pernille Harder und Stürmerin Jovana Damnjanovic startete Barcala mit Georgia Stanway und Momoko Tanikawa im defensiven Mittelfeld.
Damit gestaltete er auch diese Position sehr offensiv, denn die Japanerin gilt als kreative vorwärtsgewandte Spielerin. Im Spiel gegen Essen unterlief ihr ein Fehler, der zum Gegentor führte.
Barcala sagte im Anschluss:
Bayern gehen die Spielerinnen aus
Das Problem: Barcala hat keine ideale Spielerin auf der Sechs übrig. Stanways Partnerinnen auf dieser Position, Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf, fallen beide mit Kreuzbandriss lange aus. Zuletzt spielte die Italienerin Arianna Caruso häufiger auf der Sechs.
Sie kommt aus einer Verletzungspause und sieht ihre Rolle eher im zentralen und offensiven Mittelfeld. Aufgrund ihrer Erfahrung ist aber wahrscheinlich, dass Barcala auf sie setzt.
Die übrigen Optionen, Alara Sehitler, die lieber weiter vorn spielt, und Barbara Dunst, die nach überstandener Kreuzbandverletzung noch nicht fit ist für 90 Minuten, sind keine Ideallösungen.
Eine Systemumstellung mit defensiver Dreierkette und einer Innenverteidigerin, die auf die Sechs wechselt, schloss Barcala zuletzt nicht aus. In jedem Fall muss der Trainer kreativ werden, um den erhofften Sieg gegen Arsenal einzufahren.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Frauenfußball
Rechtes Knie erneut betroffen:Schock-Diagnose: Oberdorf fällt mit Kreuzbandriss lange ausmit Video
Nach Lena Oberdorfs erneutem Ausfall:Kreuzbandriss: Warum Fußballerinnen dafür anfällig sindmit Video
Fußball - Frauen-Bundesliga:Harder-Verletzung trübt Bayern-Sieg in Essenvon Moritz Zschau5:04 min
Ein Blick zurück:Vor 55 Jahren: DFB hebt Frauenfußball-Verbot aufvon Andrea Budkemit Video