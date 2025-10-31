Ein Blick zurück:Vor 55 Jahren: DFB hebt Frauenfußball-Verbot auf
von Andrea Budke
Vor 55 Jahren hob der DFB sein Verbot von Frauenfußball auf Verbandsebene auf. Bis dahin durften Frauen weder für Vereine spielen noch bei ihnen trainieren. Ein Rückblick.
Auf seinem Bundestag in Berlin am 30. Juli 1955 sprach der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein offizielles Fußballverbot für Frauen aus. Seinen Vereinen untersagte er unter Androhung von Strafe, Damenabteilungen zu gründen oder Frauen auf ihren Plätzen trainieren zu lassen.
15 Jahre blieb das Verbot bestehen. Erst am 31. Oktober 1970 - vor 55 Jahren - hob der DFB es wieder auf.
Viele Fußballerinnen trotzten dem Verbot
Trotz des Verbots blieben viele Fußballerinnen am Ball, trainierten zur Not auch auf Kuhweiden. So sorgten sie dafür, dass der Frauenfußball am Leben gehalten wurde.
Zwei dieser Pionierinnen sind Christa Kleinhans und Renate Bress, beide heute 88 Jahre alt, vom Verein Fortuna Dortmund 55. Anfang 1955 wurde ihr Club gegründet. Die Frauen trotzten dem Verbot, organisierten sich selbst Spiele gegen andere Mannschaften. Und begeisterten ihre Zuschauer, vor allem die Männer.
Die Kickerinnen ließen sich vom möglichen Voyeurismus nicht beirren.
Die Fortuna-Frauen organisierten über andere Verbände sogar Länderspiele in städtischen Stadien - in denen der DFB-Vereine durften sie ja nicht spielen.
Sexistische Kommentare in den Medien
Ihre Spiele wurden oft diskriminierend kommentiert. Eine Szene, in der der Busen einer Spielerin beim Dribbeln wippte, beschrieb ein Reporter so: "Was so ein richtiger Fußballbomber ist, hat mehrere Gegner, aber auch mehrere Bälle."
"Wenn man sich den Geist der Kommentare anguckt oder anhört aus jener Zeit, dann ist das Sexismus pur aus heutiger Sicht", sagt Sporthistorikerin Carina Linne.
Gegen alle Widerstände und Macho-Sprüche machten die Frauen weiter.
Inoffizielle Frauenfußball-Nationalmannschaft
Aus DSV Fortuna Dortmund 55 wurde die erste inoffizielle Nationalmannschaft der Frauen. Ein Highlight: ihr Spiel 1957 gegen die Niederlande im Münchener Dante-Stadion - vor 18.000 Zuschauern.
An die 100 Länderspiele kamen bis 1965 zusammen, erzählt Historikerin Carina Linne.
DSV Fortuna Dortmund 55 fehlte der Nachwuchs
1965 mussten die Frauen von Fortuna Dortmund ihren Verein dennoch abmelden. Es gab keinen Nachwuchs mehr.
In der DDR lief das anders. Dort gab es kein Verbot. Die Frauen waren gleichberechtigt mit den Männern. Sie gründeten Betriebssportgemeinschaften und spielten auch gegeneinander. Es gab aber keine Meisterschaften.
1989 holten die deutschen Frauen den ersten von acht EM-Titeln, 1990 wurde die Bundesliga gegründet, zwei WM-Titel folgten. Eine Erfolgskurve, die auch den Frauen von Fortuna Dortmund zu verdanken sein dürfte.
Heute hat sich der Frauenfußball längst fest etabliert. 1989 gab es vom DFB noch ein Kaffeeservice als Prämie.
