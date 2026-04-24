Auf was müssen Zuschauer beim Besuch der Fußball-WM in den USA achten? Menschenrechtler warnen vor der US-Einwanderungspolitik - und geben Tipps in einem WM-Reiseratgeber.

FIFA-Präsident Gianni Infantino steht wegen seiner Nähe zu US-Präsident Trump schon länger in der Kritik. (Archivbild) Quelle: AP

Amnesty International und Dutzende US-Menschenrechtsgruppen warnen Besucher der Fußballweltmeisterschaft vor der Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump.

Besuchern könne willkürlich die Einreise verweigert werden, heißt es in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten "Weltmeisterschafts-Reiseratgeber". Ihre Mobiltelefone und Nutzerkonten in sozialen Medien würden möglicherweise aufdringlich durchsucht.

Amnesty International wirft der US-Regierung einen systematischen Angriff auf die Menschenrechte vor. Auch Deutschland wird für seine Tatenlosigkeit scharf kritisiert. 21.04.2026 | 1:29 min

Ratgeber warnt vor "steigender Gewalt"

Der Ratgeber warnt zudem vor "zunehmendem Autoritarismus und steigender Gewalt" und verweist auf das aggressive Vorgehen der US-Einwanderungsbehörden gegen mutmaßlich illegal Eingereiste in Los Angeles, Chicago und Minneapolis und die gewaltsame Unterdrückung von Protesten dagegen.

Wer festgesetzt werde, müsse damit rechnen, unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten zu werden.

Ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Amtszeit hält Donald Trump Europa und die Welt in Atem. Die internationale, regelbasierte Ordnung gerät ins Wanken, auch die US-Demokratie steht unter Druck. 20.01.2026 | 2:42 min

US-Tourismusbranche kritisiert Ratgeber

Vertreter der US-Tourismusbranche warfen den Verfassern des Ratgebers vor, den Lebensunterhalt von Beschäftigten zu gefährden. Es gebe berechtigte Bedenken wegen der US-Einreisepolitik, aber hier werde übertrieben, kritisierte der Präsident der U.S. Travel Association, Geoff Freeman.

"Die Vorstellung, dass der Besuch Amerikas ein bedeutendes Sicherheitsrisiko darstellt, ist keine gut gemeinte Warnung, sondern eine politische Taktik, die darauf abzielt, wirtschaftlichen Schaden anzurichten", urteilte er.

FIFA verweist auf Menschenrechte

Ein Sprecher des Fußball-Weltverbandes verwies auf Verbandsdokumente, in denen es heißt: "Die FIFA verpflichtet sich, alle international anerkannten Menschenrechte zu respektieren, und ist bestrebt, den Schutz dieser Rechte zu fördern."

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Die Fußball-WM wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Die US-Regierung hat angekündigt, Visa für die Weltmeisterschaft schneller zu bearbeiten. Die US-Tourismusbranche rechnet mit einem großen Aufschwung durch die Besucher, auch wenn Trumps Einreiseverbot für Bürger aus 19 Ländern für Unsicherheit gesorgt hat.

Sport : Qualifikation zur Fußball-WM Ausgewählte Spiele, spektakuläre Tore und alle Spiele des DFB-Teams: Die Highlights der Qualifikation zur Fußball-WM 2026.

Quelle: AP