Trump: Neue Verhandlungen mit Iran ab Montag in Islamabad

Im Konflikt mit Iran reist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad.

US-Präsident Trump verkündete die neuen Gespräche per Social-Media-Post. (Archiv) Quelle: Imago

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Gesprächsrunde über eine Beendigung des Iran-Kriegs in Pakistan angekündigt. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social ohne Angaben zur Zeitzone zu machen.

Er erklärte zudem, die USA würden Iran einen "vernünftigen Deal" anbieten. Falls Teheran dies ablehne, würden die USA "jedes Kraftwerk und jede Brücke im Iran" zerstören.

Die Türkei hat sich zuversichtlich über den Fortbestand der Waffenruhe zwischen Iran und den USA über das für kommenden Mittwoch vorgesehene Ende hinaus gezeigt. "Ich hoffe, es gibt eine Verlängerung. Ich bin optimistisch", sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan in Antalya. "Wir hoffen, dass (...) die Konfliktparteien die Waffenruhe verlängern werden." Niemand wolle, dass nach dem Ende der Feuerpause kommende Woche "ein neuer Krieg ausbricht".

Knackpunkte in Verhandlungen: Straße von Hormus und Uran-Vorräte

Derzeit laufen die Bemühungen um eine Friedenslösung weiter auf Hochtouren. Vor dem Auslaufen der zweiwöchigen Waffenruhe bemühen sich die vermittelnden Staaten Pakistan, Ägypten und die Türkei darum, eine dauerhafte Friedenslösung zu finden. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf sprach von Fortschritten - doch sei eine Einigung mit den USA noch "weit" entfernt.

Zu den Knackpunkten der Verhandlungen zählen die Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus sowie die iranischen Vorräte an angereichertem Uran. Westliche Staaten werfen Teheran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben.

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