Der mit den bisher besten Ergebnissen, der Routinier, der Vorjahressieger oder etwa ein Deutscher? Ein Blick auf die Favoriten der Vierschanzentournee.

Bei den DSV-Skispringern ist der Wurm drin: Geiger und Co. liefern nicht - und das kurz vor der 4-Schanzen-Tournee. Als Topfavorit gilt der Slowene Domen Prevc. 20.12.2025 | 2:16 min

Domen Prevc und Ryoyu Kobayashi gehen als Top-Favoriten in die am kommenden Montag mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf beginnende 74. Vierschanzentournee. Im erweiterten Kreis der Sieganwärter ist auch ein Deutscher dabei.

Domen Prevc (Slowenien/26 Jahre)

Tournee-Teilnahmen: 8 (Debüt 2015/16)

Bestes Ergebnis: 7. (2019/20)

Ergebnis 2024/25: 21.

Aktuelle Weltcupplatzierung: 1.

2015/16 flog der jüngste Prevc-Bruder (Schwester Nika ist noch sechs Jahre jünger) als 16-Jähriger in die Weltspitze, danach fehlte Domen Prevc aber die Konstanz, um den Tourneesieg anzugreifen. Das ist nach einem bislang traumhaften Jahr 2025 mit WM-Gold, Flug-Weltrekord und in diesem Winter fünf Weltcupsiegen in Serie anders.

Das Beste der Skisprung-Saison 2024/25 zum Schluss: Domen Prevc stellt in Planica mit 254,5 Metern einen neuen Skiflug-Weltrekord auf und wird Zweiter hinter Anze Lanisek und vor Andreas Wellinger. 30.03.2025 | 0:46 min

Ryoyu Kobayashi (Japan/29)

Tournee-Teilnahmen: 9 (Debüt 2016/17)

Bestes Ergebnis: 1. (2018/19, 2021/22, 2023/24)

Ergebnis 2024/25: 15.

Aktuelle Weltcupplatzierung: 2.

Zuletzt wechselten sich bei Ryoyu Kobayashi zwei Gesamtsiege (2021/22 und 2023/24) mit zwei verkorksten Tourneen (18. 2022/23 und 15. 2024/25) ab. Dem Gesetz der Serie nach wäre nun also wieder der große Triumph an der Reihe, und der käme nach den bisherigen Saisonleistungen nicht überraschend.

Kobayashi, der auf jeder der vier Schanzen mindestens zwei Mal gewonnen hat, könnte mit einem weiteren Tagessieg zu den Rekordsiegern Jens Weißflog und Björn Wirkola (je 10) aufschließen.

Die letzten zehn Gesamtsieger und die besten deutschen Platzierungen 2024/2025: Daniel Tschofenig (Österreich), … 6. Pius Paschke

2023/2024: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Andreas Wellinger

2022/2023: Halvor Egner Granerud (Norwegen) … 11. Andreas Wellinger

2021/2022: Ryoyu Kobayashi (Japan) … 4. Karl Geiger

2020/2021: Kamil Stoch (Polen), 2. Karl Geiger

2019/2020: Dawid Kubacki (Polen) … 3. Karl Geiger

2018/2019: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Markus Eisenbichler

2017/2018: Kamil Stoch (Polen), 2. Andreas Wellinger

2016/2017: Kamil Stoch (Polen) … 7. Markus Eisenbichler

2015/2016: Peter Prevc (Slowenien), 2. Severin Freund

Stefan Kraft (Österreich/32)

Tournee-Teilnahmen: 14 (Debüt 2011/12)

Bestes Ergebnis: 1. (2014/15)

Ergebnis 2024/25: 3.

Aktuelle Weltcupplatzierung: 7.

Österreichs Dauerbrenner Stefan Kraft ist seit mehr als einem Jahrzehnt die Verkörperung von Weltklasse und einer der besten Springer der Geschichte. 2014/15 gewann er als Youngster die Tournee, seitdem läuft er dem zweiten Sieg hinterher, scheiterte im Vorjahr höchst unglücklich.

Mittlerweile spricht die Statistik gegen Kraft: Noch niemand hat die Tournee mit einem Abstand von elf Jahren zwischen einem und dem nächsten Sieg gewonnen - sechs Jahre (bei Jens Weißflog 1989/90 und 1995/96 und Gregor Schlierenzauer 2006/07 und 2012/13) waren das Maximum.

Daniel Tschofenig geht als Titelverteidiger in die Vierschanzentournee. Doch seine Form im Weltcup war zuletzt eher schwankend. 23.12.2025 | 0:29 min

Daniel Tschofenig (Österreich/23)

Tournee-Teilnahmen: 5 (Debüt 2020/21)

Bestes Ergebnis: 1. (2024/25)

Ergebnis 2024/25: 1.

Aktuelle Weltcupplatzierung: 6.

Wird Daniel Tschofenig seinen Vorjahressieg wiederholen? Zuletzt sah nicht viel danach aus: Nach dem Sieg im ersten Saisonspringen gelang dem Abräumer des Vorwinters kein Podestplatz mehr, nur 34. wurde er zum Abschluss in Engelberg.

Im letzten Springen der Vierschanzentournee 2024/25 bleibt es nur zwischen den Österreichern spannend. Daniel Tschofenig kämpft sich auf Platz eins. Bester Deutscher ist Pius Pascke auf Platz sechs. 07.01.2025 | 2:16 min

Philipp Raimund (Deutschland/25)

Tournee-Teilnahmen: 5 (Debüt 2019/20)

Bestes Ergebnis: 11. (2023/24)

Ergebnis 2024/25: 22.

Aktuelle Weltcupplatzierung: 4.

Philipp Raimund ist in der Form seines Lebens, kommt naturgemäß bestens mit Druck klar - der große Triumph wäre dennoch eine noch größere Sensation.

Deutschlands Skispringer Philipp Raimund fährt in starker Form zur Vierschanzentournee. Dort will er den großen Favoriten Domen Prevc ärgern. 23.12.2025 | 0:31 min

Anze Lanisek (Slowenien/29)

Tournee-Teilnahmen: 9 (Debüt 2014/15)

Bestes Ergebnis: 3. (2022/23)

Ergebnis 2024/25: 10.

Aktuelle Weltcupplatzierung: 3.

Lanisek könnte einer jener Springer werden, die bis zum Karriereende ganz kurz vor dem großen Durchbruch stehen. Der elegante Flieger bringt eigentlich alles mit, was es für ganz vorne braucht - doch irgendetwas fehlt dann doch. In der Form der ersten Saisonwochen, als er in Falun und Kuusamo gewann, ist Lanisek weiterhin die Tournee seines Lebens zuzutrauen.