Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentournee
Der mit den bisher besten Ergebnissen, der Routinier, der Vorjahressieger oder etwa ein Deutscher? Ein Blick auf die Favoriten der Vierschanzentournee.
Domen Prevc und Ryoyu Kobayashi gehen als Top-Favoriten in die am kommenden Montag mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf beginnende 74. Vierschanzentournee. Im erweiterten Kreis der Sieganwärter ist auch ein Deutscher dabei.
Domen Prevc (Slowenien/26 Jahre)
- Tournee-Teilnahmen: 8 (Debüt 2015/16)
- Bestes Ergebnis: 7. (2019/20)
- Ergebnis 2024/25: 21.
- Aktuelle Weltcupplatzierung: 1.
2015/16 flog der jüngste Prevc-Bruder (Schwester Nika ist noch sechs Jahre jünger) als 16-Jähriger in die Weltspitze, danach fehlte Domen Prevc aber die Konstanz, um den Tourneesieg anzugreifen. Das ist nach einem bislang traumhaften Jahr 2025 mit WM-Gold, Flug-Weltrekord und in diesem Winter fünf Weltcupsiegen in Serie anders.
Ryoyu Kobayashi (Japan/29)
- Tournee-Teilnahmen: 9 (Debüt 2016/17)
- Bestes Ergebnis: 1. (2018/19, 2021/22, 2023/24)
- Ergebnis 2024/25: 15.
- Aktuelle Weltcupplatzierung: 2.
Zuletzt wechselten sich bei Ryoyu Kobayashi zwei Gesamtsiege (2021/22 und 2023/24) mit zwei verkorksten Tourneen (18. 2022/23 und 15. 2024/25) ab. Dem Gesetz der Serie nach wäre nun also wieder der große Triumph an der Reihe, und der käme nach den bisherigen Saisonleistungen nicht überraschend.
Kobayashi, der auf jeder der vier Schanzen mindestens zwei Mal gewonnen hat, könnte mit einem weiteren Tagessieg zu den Rekordsiegern Jens Weißflog und Björn Wirkola (je 10) aufschließen.
- 2024/2025: Daniel Tschofenig (Österreich), … 6. Pius Paschke
- 2023/2024: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Andreas Wellinger
- 2022/2023: Halvor Egner Granerud (Norwegen) … 11. Andreas Wellinger
- 2021/2022: Ryoyu Kobayashi (Japan) … 4. Karl Geiger
- 2020/2021: Kamil Stoch (Polen), 2. Karl Geiger
- 2019/2020: Dawid Kubacki (Polen) … 3. Karl Geiger
- 2018/2019: Ryoyu Kobayashi (Japan), 2. Markus Eisenbichler
- 2017/2018: Kamil Stoch (Polen), 2. Andreas Wellinger
- 2016/2017: Kamil Stoch (Polen) … 7. Markus Eisenbichler
- 2015/2016: Peter Prevc (Slowenien), 2. Severin Freund
Stefan Kraft (Österreich/32)
- Tournee-Teilnahmen: 14 (Debüt 2011/12)
- Bestes Ergebnis: 1. (2014/15)
- Ergebnis 2024/25: 3.
- Aktuelle Weltcupplatzierung: 7.
Österreichs Dauerbrenner Stefan Kraft ist seit mehr als einem Jahrzehnt die Verkörperung von Weltklasse und einer der besten Springer der Geschichte. 2014/15 gewann er als Youngster die Tournee, seitdem läuft er dem zweiten Sieg hinterher, scheiterte im Vorjahr höchst unglücklich.
Mittlerweile spricht die Statistik gegen Kraft: Noch niemand hat die Tournee mit einem Abstand von elf Jahren zwischen einem und dem nächsten Sieg gewonnen - sechs Jahre (bei Jens Weißflog 1989/90 und 1995/96 und Gregor Schlierenzauer 2006/07 und 2012/13) waren das Maximum.
Daniel Tschofenig (Österreich/23)
- Tournee-Teilnahmen: 5 (Debüt 2020/21)
- Bestes Ergebnis: 1. (2024/25)
- Ergebnis 2024/25: 1.
- Aktuelle Weltcupplatzierung: 6.
Wird Daniel Tschofenig seinen Vorjahressieg wiederholen? Zuletzt sah nicht viel danach aus: Nach dem Sieg im ersten Saisonspringen gelang dem Abräumer des Vorwinters kein Podestplatz mehr, nur 34. wurde er zum Abschluss in Engelberg.
Philipp Raimund (Deutschland/25)
- Tournee-Teilnahmen: 5 (Debüt 2019/20)
- Bestes Ergebnis: 11. (2023/24)
- Ergebnis 2024/25: 22.
- Aktuelle Weltcupplatzierung: 4.
Philipp Raimund ist in der Form seines Lebens, kommt naturgemäß bestens mit Druck klar - der große Triumph wäre dennoch eine noch größere Sensation.
Anze Lanisek (Slowenien/29)
- Tournee-Teilnahmen: 9 (Debüt 2014/15)
- Bestes Ergebnis: 3. (2022/23)
- Ergebnis 2024/25: 10.
- Aktuelle Weltcupplatzierung: 3.
Lanisek könnte einer jener Springer werden, die bis zum Karriereende ganz kurz vor dem großen Durchbruch stehen. Der elegante Flieger bringt eigentlich alles mit, was es für ganz vorne braucht - doch irgendetwas fehlt dann doch. In der Form der ersten Saisonwochen, als er in Falun und Kuusamo gewann, ist Lanisek weiterhin die Tournee seines Lebens zuzutrauen.
Oberstdorf (ARD)
Sonntag, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation
Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen
Garmisch-Partenkirchen (ZDF)
Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation
Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsskispringen
Innsbruck (ZDF)
Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation
Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen
Bischofshofen (ARD)
Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation
Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen
ZDF-Experte Freund erklärt:Wieso die Haltungsnoten für Diskussionen sorgenVideo1:41
Skispringen:Hoffmann bei Tournee-Generalprobe auf Podestvon Benno KriegerVideo1:13
Ergebnisse, Kalender, Weltcupstände:Wintersport im Liveticker
Relive aus Engelberg:Skispringen der Männer vom 21. DezemberVideo120:32
Wintersportlegenden:Die Springerlegende Jens Weißflogvon Stefan BierVideo29:57
Skisprung-Legende Weißflog besorgt:Deutsche Skispringer auf der Suche nach Form und Stabilitätvon Johannes Fischermit Video2:16
Handball, Basketball, Fußball:Die Bilder des Sportjahres 2025
Sport | Sportler des Jahres:Die besten Sportmomente 2025von Henrik DiekertVideo30:05