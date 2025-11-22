  3. Merkliste
Daniel Tschofenig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Daniel Tschofenig

Daniel Tschofenig ist ein Skispringer aus Österreich. 2024/25 holte er den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee sowie den Sieg im Gesamtweltcup. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Daniel Tschofenig in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Daniel Tschofenig

  1. Skispringen: Daniel Tschofenig.

    Finale in Bischofshofen:Tschofenig gewinnt die Vierschanzentournee

    mit Video
  2. V.l.: Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig.

    Triell in Bischofshofen:Drei Österreicher kämpfen um Tourneesieg

    von Stephan Klemm
    mit Video
  3. Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig (v.l.n.r.)

    Vierschanzentournee:Österreicher: Mit "Flow" und guter Ausbildung

    von Stephan Klemm
    mit Video
  4. Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, 1. Durchgang, Österreichs Daniel Tschofenig reagiert nach seinem Sprung.

    Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

    mit Video

Biografie

Daniel Tschofenig ist am 28. März 2002 in Villach, Österreich geboren. 2021 gab er beim letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen sein Debüt im Weltcup. Der große Durchbruch gelang Tschofeni in der Saison 2024/25, die er mit dem Tournee-Gesamtsieg sowie dem Gewinn des Gesamt-Weltcups krönte.


