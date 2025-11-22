Daniel Tschofenig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Daniel Tschofenig ist am 28. März 2002 in Villach, Österreich geboren. 2021 gab er beim letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen sein Debüt im Weltcup. Der große Durchbruch gelang Tschofeni in der Saison 2024/25, die er mit dem Tournee-Gesamtsieg sowie dem Gewinn des Gesamt-Weltcups krönte.





