Daniel Tschofenig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Daniel Tschofenig
|
Daniel Tschofenig ist ein Skispringer aus Österreich. 2024/25 holte er den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee sowie den Sieg im Gesamtweltcup. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Daniel Tschofenig in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Daniel Tschofenig
Finale in Bischofshofen:Tschofenig gewinnt die Vierschanzentourneemit Video
Triell in Bischofshofen:Drei Österreicher kämpfen um Tourneesiegvon Stephan Klemmmit Video
Vierschanzentournee:Österreicher: Mit "Flow" und guter Ausbildungvon Stephan Klemmmit Video
Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringenmit Video
Biografie
Daniel Tschofenig ist am 28. März 2002 in Villach, Österreich geboren. 2021 gab er beim letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen sein Debüt im Weltcup. Der große Durchbruch gelang Tschofeni in der Saison 2024/25, die er mit dem Tournee-Gesamtsieg sowie dem Gewinn des Gesamt-Weltcups krönte.