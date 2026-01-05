  3. Merkliste
Kein Grand Slam: Nikaido vermasselt Prevc die Tour

von Kathrin Bräuer, Andreas Kürten

Ren Nikaido ballt bei der Landung beide Fäuste.

Domen Prevc wird bei der Vierschanzentournee den Grand Slam verpassen. Der Japaner Ren Nikaido schlägt den Gesamtführenden und springt in Innsbruck zu seinem ersten Weltcupsieg. Bester Deutscher wird Felix Hoffmann auf Platz 5.

1. Domen Prevc (Slowenien) 895,8 Punkte
2. Jan Hörl 854,4
3. Stephan Embacher (beide Österreich) 854,1
4. Ren Nikaido (Japan) 841,7
5. Felix Hoffmann (Suhl) 840,4
6. Ryoyu Kobayashi (Japan) 823,5
7. Philipp Raimund (Oberstdorf) 814,0
8. Daniel Tschofenig (Österreich) 811,9
9. Anze Lanisek (Slowenien) 793,1
10. Kacper Tomasiak (Polen) 792,5

