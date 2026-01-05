Kein Grand Slam: Nikaido vermasselt Prevc die Tour

Vierschanzentournee: Prevc Zweiter :Nikaido gewinnt in Innsbruck, Hoffmann Fünfter
mit Video2:39
von Kathrin Bräuer, Andreas Kürten
Domen Prevc wird bei der Vierschanzentournee den Grand Slam verpassen. Der Japaner Ren Nikaido schlägt den Gesamtführenden und springt in Innsbruck zu seinem ersten Weltcupsieg. Bester Deutscher wird Felix Hoffmann auf Platz 5.
1. Domen Prevc (Slowenien) 895,8 Punkte
2. Jan Hörl 854,4
3. Stephan Embacher (beide Österreich) 854,1
4. Ren Nikaido (Japan) 841,7
5. Felix Hoffmann (Suhl) 840,4
6. Ryoyu Kobayashi (Japan) 823,5
7. Philipp Raimund (Oberstdorf) 814,0
8. Daniel Tschofenig (Österreich) 811,9
9. Anze Lanisek (Slowenien) 793,1
10. Kacper Tomasiak (Polen) 792,5