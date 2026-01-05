Vierschanzentournee : Kein Grand Slam: Nikaido vermasselt Prevc die Tour

von Kathrin Bräuer, Andreas Kürten 05.01.2026 | 05:30 |

Domen Prevc wird bei der Vierschanzentournee den Grand Slam verpassen. Der Japaner Ren Nikaido schlägt den Gesamtführenden und springt in Innsbruck zu seinem ersten Weltcupsieg. Bester Deutscher wird Felix Hoffmann auf Platz 5.