Vierschanzentournee: Nikaido siegt in Innsbruck, Hoffmann Fünfter

Prevc landet auf Platz zwei:Nikaido gewinnt in Innsbruck, Hoffmann Fünfter

Domen Prevc ist bei dieser Vierschanzentournee zum ersten Mal geschlagen worden. In Innsbruck wird der Slowene Zweiter. Der Japaner Ren Nikaido siegtt, Felix Hoffmann wird Fünfter.

Ren Nikaido ballt nach der Landung beide Fäuste.

Hat die Siegesserie von Domen Prevc gestoppt: Ren Nikaido

Quelle: Kerstin Joensson / AFP

Aus dem Grand Slam mit vier Siegen in vier Springen wird es nichts, aber Domen Prevc bleibt bei der Vierschanzentournee auf Kurs Richtung Gesamtsieg. Beim dritten Springen landete er auf Platz 2 hinter dem Sieger Ren Nikaido aus Japan. Dritter in Innsbruck wurde der Österreicher Stephan Embacher vor seinem Landsmann Jan Hörl.

Der Thüringer Felix Hoffmann hielt seine starke Form und wurde mit Sprüngen auf 126,5 und 130,5 Metern Fünfter. Damit wahrt er die Chance, in der Gesamtwertung noch auf dem Podest zu landen.

Vor seinem zweiten Sprung blieb Hoffmann kurz am Balken hängen."Vielleicht hat es das gebraucht. Ich bin mit dem Schuh hängen geblieben - aber dann bin ich ins Segeln gekommen", sagte er im ZDF. Teamkollege Philipp Raimund landete auf Rang 12.

Skispringer bei der Vierschanzentournee in Innsbruck

Das Springen in Innsbruck relive. Moderation: Lena Kesting. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.

04.01.2026 | 143:22 min

Prevc sprang 129,5 und 128 Meter weit. Sieger Nikaido landete bei 131 und 128 Metern. Auch wenn Prevc nun nicht mehr als Vierter nach Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi alle vier Springen bei einer Tournee gewinnen kann: Er prägt die 74. Ausgabe seit dem ersten Tag.

Vor dem Finale in Bischofshofen führt Prevc mit 41,4 Punkten vor seinem ersten Verfolger Jan Hörl. Mehr als 40 Punkte Vorsprung zu diesem Zeitpunkt hatte zuletzt der Japaner Ryoyu Kobayashi 2019. Er gewann dann auch den goldenen Adler.

DSV-Team fällt hinter Hoffmann und Raimund ab

Während Hoffmann und Raimund auf einem sehr guten Weg sind, ihr bestes Tournee-Ergebnis zu erzielen, kämpfen die Erfolgsgaranten früherer Tage weiter mit ihrer Form.

Ich habe leider die Landung verkackt. Und das ärgert mich enorm.

Andreas Wellinger

Von der Weltspitze sind Andreas Wellinger und Karl Geiger derzeit extrem weit entfernt. Beide schieden waren schon im ersten Durchgang gescheitert. Geiger wurde 31., Wellinger belegte den 37. Platz. Pius Paschke sprang auf den 28. Rang.

Mathias Hafele am 04.01.26

ZDF-Experte Severin Freund trifft in Innsbruck den Skisprung-Materialkontrolleur Mathias Hafele. Dieser spricht über die Disqualifikationen und Baustellen wie Gewicht und Skilängen.

04.01.2026 | 3:40 min

Mit seinem Sprung auf 121 Meter war Geiger gar nicht mal unzufrieden. «Ich hoffe, dass die Richtung die richtige ist und dann wird es auch irgendwann wieder besser werden», sagte der 32-Jährige im ZDF.

Für die Springer geht es schon am Montag weiter. Um 16.30 Uhr (ARD) steht in Bischofshofen die Qualifikation an.

Familie Prevc

Hinter dem Namen Prevc steckt eine ganze Skisprung-Dynastie - auf Erfolg programmiert. Ella Poulhalec hat die Skisprungfamilie besucht.

06.01.2025 | 6:26 min
Quelle: dpa, ZDF
Über das Thema berichtete das ZDF in "sportstudio live" am 4. Januar 2026 ab 13.30 Uhr.
