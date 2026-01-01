Vierschanzentournee: Prevc beim Neujahrsspringen nicht zu stoppen

Vierschanzentournee in Garmisch:Prevc auch beim Neujahrsspringen nicht zu stoppen
Domen Prevc hat das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Bester DSV-Springer war Felix Hoffmann auf Rang sechs.
Domen Prevc hat auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.
Der Slowene siegte vor Jan Hörl und Stephan Embacher (beide Österreich) und baute seine Führung in der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee nach zwei Wettkämpfen aus. Als bester Deutscher landete Felix Hoffmann am Donnerstag auf Rang sechs, in der Gesamtwertung ist der Thüringer nun Vierter.
Mehr in Kürze.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zur Vierschanzentournee
Anzüge bei der Vierschanzentournee:Drei Millimeter und raus: Die neue Härte im Skispringenvon Lars Beckermit Video1:49
Neujahrsspringen - Qualifikation:Domen Prevc wieder vorne - Zwei Deutsche in Top Tenmit Video2:36
74. Vierschanzentournee:Zweiklassen-Gesellschaft im deutschen Teamvon Stephan Klemm, Garmisch-Partenkirchenmit Video2:48
Auftaktspringen in Oberstdorf:Vierschanzentournee: Domen Prevc fliegt allen davonmit Video2:44
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Tour de Ski und Vierschanzentournee
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport