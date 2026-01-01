  3. Merkliste
Vierschanzentournee: Prevc beim Neujahrsspringen nicht zu stoppen

Domen Prevc hat das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Bester DSV-Springer war Felix Hoffmann auf Rang sechs.

Der slowenische Skispringer Domen Prevc befindet sich im Flug nach seinem Absprung beri der 74. Internationale Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen

Quelle: IMAGO / Ulrich Wagner

Domen Prevc hat auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Der Slowene siegte vor Jan Hörl und Stephan Embacher (beide Österreich) und baute seine Führung in der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee nach zwei Wettkämpfen aus. Als bester Deutscher landete Felix Hoffmann am Donnerstag auf Rang sechs, in der Gesamtwertung ist der Thüringer nun Vierter.

Der deutsche Skispringer Pius Paschke befindet sich beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im Absprung

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen relive. Moderation: Lena Kesting, Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.

01.01.2026 | 135:40 min

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 01.01.2026 ab 13:50 Uhr.
Themen
SportWintersport

