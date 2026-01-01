  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Vierschanzentournee: Zajc wieder wegen Anzug disqualifiziert

Vierschanzentournee:Wieder der Anzug: Zajc bei Neujahrsspringen disqualifiziert

|

Zweites Springen, zweite Disqualifikation: Der Slowene Timi Zajc ist auch beim Neujahrsspringen wegen eines nicht ordnungsgemäßen Anzugs aus dem Wettbewerb geflogen.

Der slowenische Skirpringer Timi Zajc wird auch beim zweiten Wettbewerb der Vierschanzentournee erneut disqualifiziert.

Rote Karte: Für den Slowenen Timi Zajc ist die Vierschanzentournee vorzeitig beendet.

Quelle: IMAGO / Nordphoto

Skispringer Timi Zajc ist bei der Vierschanzentournee ein zweites Mal erwischt und in Garmisch-Partenkirchen vor seinem ersten Sprung disqualifiziert worden. Der Anzug des Slowenen war im Beinmaß vier Millimeter zu kurz.

Skispringer Timi Zajc zum zweiten Mal disqualifiziert bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen

Der Slowene Timi Zajc ist zum zweiten Mal bei der Vierschanzentournee wegen seines Anzugs disqualfiiert worden. ZDF-Experte Severin Freund lobt die klare neue Linie der FIS.

01.01.2026 | 1:30 min

Beim Auftaktspringen in Oberstdorf hatte sein Anzug um drei Millimeter von der Norm abgewichen, weshalb Zajc nachträglich seinen zweiten Platz aberkannt bekam.

Zajc ist nun für die Wettbewerbe in Innsbruck (4. Januar / ZDF) und Bischofshofen (6. Januar / ARD) gesperrt.

Der deutsche Skispringer Pius Paschke befindet sich beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im Absprung

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen relive. Moderation: Lena Kesting, Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.

01.01.2026 | 135:40 min

ZDF-Experte Severin Freund: "Uneinsichtig"

Durch ein zu kurzes Beinmaß kann der Skispringer den Anzug im Schrittbereich mehr nach unten dehnen ("stretchen") und hat dadurch mehr Tragfläche zum Segeln.

ZDF-Experte und Ex-Skispringer Severin Freund sprach von "Uneinsichtigkeit": "Wenn sich der Athlet nicht darauf einstellt und nicht genug nacharbeitet, ist es die einzig logische Konsequenz, dass die FIS (der Ski-Weltverband, d. Red.) weiter bei der Linie bleibt."

Timi Zajc (Slowenien) beim Sprung zum Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee am 29.12.2025 in Oberstdorf.

Hart aber korrekt: Weil das Hosenbein von Timi Zajc um drei Millimeter zu kurz war, wurde der Slowene beim Auftakt-Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf disqualifiziert.

30.12.2025 | 1:49 min
Quelle: SID, ZDF
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 01.01.2026 ab 13:50 Uhr.
Themen
SportWintersport

Mehr Wintersport

  1. Skispringen: ZDF-Experte Severin Freund.

    Erster Verstoß von Zajic:Freund: "Dafür gibt's die Regeln"

    Video3:43
  2. Domen Prevc am 31.12.25

    Wintersport:Prevc gewinnt Quali, zwei DSV-Adler in Top Ten

    von Boris Kramer
    Video2:36
  3. Die Vierschanzentournee soll auch für die Skispringerinnen kommen

    Skispringen:Vierschanzentournee für Frauen rückt näher

    von Boris Kramer
    Video3:47
  4. Sportstudio: Nordische Kombination

    Ergebnisse, Kalender:Tour de Ski und Vierschanzentournee

Demnächst live

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40