Neujahrsspringen-Quali: Prevc vorne, zwei Deutsche in Top Ten

Domen Prevc gewinnt die Qualifikation zum Neujahrsspringen, Philipp Raimund und Felix Hoffmann landen in den Top 10. Für den Hingucker sorgt aber der Österreicher Stephan Embacher.

Domen Prevc wieder vorne - Zwei Deutsche in Top Ten

Skisprung-Dominator Domen Prevc gewinnt auch die Quali fürs Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Philipp Raimund und Felix Hoffmann springen erneut stark. 31.12.2025 | 2:36 min

Die deutschen Skisprung-Hoffnungen Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben die Qualifikation zum Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen souverän gemeistert. Raimund (135 Meter) landete auf Rang fünf, für den Oberstdorf-Dritten Hoffmann (134 Meter) ging es auf Platz acht. Das Neujahrsspringen überträgt das ZDF am 1. Januar ab 14 Uhr live.

Den Sieg in der Vorausscheidung holte sich wieder einmal Domen Prevc aus Slowenien. Der souveräne Gewinner von Oberstdorf sprang 139,5 Meter weit.

Die Qualifikation für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen relive. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund, Moderation: Lena Kesting. 31.12.2025 | 93:23 min

Für einen Höhepunkt sorgte der Österreicher Stephan Embacher, dem auf der Großen Olympiaschanze mit 145,5 Metern ein Schanzenrekord gelang. Danach verkürzte die Jury den Anlauf um zwei Luken.

Die Skisprungfamilie Prevc feiert nun mit Nika und Domen erneut Siege um Siege. Das Erfolgsgeheimnis will Nika nicht verraten. Ihr Bruder schwört auf Konstanz. 24.10.2025 | 2:23 min

Embacher verpasste den Sieg in der Qualifikation auch deswegen, weil er den Sprung in diesem Weitenbereich nicht mehr sauber landen konnte und deshalb große Abzüge bei den Haltungsnoten bekam.

Die Haltungsnoten sorgen im Skispringen aktuell für Diskussionen. Was die Aufregung verursacht, erklären ZDF-Reporter Stefan Bier und Experte Severin Freund. 21.12.2025 | 1:41 min

Wellinger mit gutem Gefühl fürs neue Jahr

Die deutschen Routiniers Andreas Wellinger (124,5 Meter) und Karl Geiger (125 Meter) haben die Qualifikation für den Wettbewerb an Neujahr (14 Uhr/ZDF-Livestream) ebenfalls problemlos geschafft. Sie belegten damit die Plätze 27 und 31.

"Es war definitiv besser. Die Skiführung war besser. Das war ein wertvoller Sprung für mich und ein schöner Jahresabschluss", sagte Wellinger im ZDF.

Topfavorit Domen Prevc hat das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Felix Hoffmann belegte als bester Deutscher den dritten Platz, Philipp Raimund wurde Fünfter. 29.12.2025 | 2:44 min

Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf hatte das Duo noch ein sportliches Debakel erlebt. Geiger verpasste als 53. die Qualifikation für den Wettbewerb am Schattenberg. Wellinger belegte in dem Springen Platz 48.

Neben Hoffmann, Raimund, Wellinger und Geiger qualifizierten sich aus deutscher Sicht auch Pius Paschke und Ben Bayer für den Wettbewerb an Neujahr.