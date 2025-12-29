Zwei Geschwister dominieren die Skisprung-Welt: Domen und Nika Prevc. Was steckt hinter den Erfolgen der Favoriten für Vierschanzentournee und Two-Nights-Tour?

Überflieger aus dem gleichen Nest: Domen Prevc feiert gemeinsam mit seiner Schwester Nika Prevc (rechts).

Sie ist fast unheimlich, die Dominanz der Skisprung-Geschwister Domen und Nika aus dem slowenischen Kranj. "Diese Geschichte hätten selbst Hollywood-Regisseure nur schwer erfinden können", hat Domen Prevc einmal dazu auf Social Media geschrieben.

Nika und Domen Prevc schreiben Skisprung-Geschichte

Im vergangenen Winter holten die Prevc-Geschwister bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Trondheim jeweils zweimal Gold und einmal Silber. Kurz danach schraubte Nika den Skiflug-Weltrekord der Frauen auf unfassbare 236 Meter.

Der Konter von Bruder Domen kam wenig später im heimischen Planica: Mit 254,5 Metern stand er den weitesten Sprung der Geschichte auf einer klassischen Skiflug-Schanze.

In diesem Winter geht die Prevc-Show trotz einschneidender Regeländerungen bei den Skisprung-Anzügen und strenger Material-Kontrollen munter weiter. Domen hat fünf der letzten sechs Weltcups gewonnen und geht als Gesamtweltcup-Spitzenreiter in die 74. Vierschanzentournee.

Nika siegte bei drei der letzten fünf Weltcups und ist Topfavoritin bei der ebenfalls zum Jahreswechsel anstehenden Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Glückt der historische Geschwister-Doppelschlag bei den wichtigsten jährlichen Skisprung-Events der Welt?

Der letzte deutsche Tournee-Gesamtsieger Sven Hannawald kann sich das sehr gut vorstellen.

Der ganzen Familie Prevc und speziell den beiden ist das Talent genetisch einfach mitgegeben worden. „ Sven Hannawald

"Dazu kommt der Mut, der in der Familie liegt und das Fluggefühl", verrät Hannawald ein paar Geheimnisse des Erfolges der berühmtesten Skisprung-Familie der Welt.

Familienduell Prevc: Rivalität als Antrieb für Rekorde

Die aktuellen Helden Domen (26) und Nika (20) fliegen nämlich auf den Spuren von zwei weiteren Geschwistern. Cene Prevc (29) feierte seinen größten Erfolg mit Olympia-Silber im Team 2022 und trat wenig später zurück. Der Begründer dieser hollywoodreifen Familien-Saga ist jedoch Peter Prevc (34).

Er wurde Weltmeister und Olympiasieger, sprang als erster Mensch über 250 Meter und gewann die Vierschanzentournee 2016. Domen könnte also zum zehnjährigen Jubiläum dieses Triumphs als Nachfolger seines Bruders ein weiteres Novum in der Skisprung-Geschichte schreiben.

Previc-Geschwister haben außergewöhnliches Gespür

Alle vier Geschwister eint Talent, extreme Risikobereitschaft beim Übergang aus einer extremen Hocke in der Anfahrt in den Flug und außergewöhnliches Gefühl für das Element Luft. Aber auch Resilienz, um nach schlimmen Stürzen noch stärker zurückzukommen und extremer Arbeitswillen, der ihnen von der Familie mitgegeben wurde.

Slowenische Medien haben die Geschichte überliefert, dass Peter Prevc nach seinem ersten Weltcup-Sieg von seinem Vater zum Holzhacken geschickt wurde. Papa wollte ihm klarmachen, dass das Zuhause der Prevc kein Hotel für die Flug-Stars ist.

Familienduell Prevc: Rivalität als Antrieb für Rekorde

Der interne Kampf der Geschwister um die längste Erfolgsliste in der Familie ist ein weiteres Geheimnis der Prevc-Story. Domen etwa tüftelte vor diesem Winter stundenlang im Windkanal in Stockholm an Veränderungen in seinem Flug, die durch die Material-Regeländerungen nötig wurden.

Fast alle Experten hatten vermutet, dass der König der Flieger wegen der kleiner geworden Tragfläche der Anzüge in diesem Winter nicht vorn mitfliegen würde. Doch Domen überraschte alle.

Offenbar extremer Ehrgeiz

Familien-Küken Nika Prevc wurde beim letzten Weltcup vor Weihnachten derweil dabei beobachtet, wie sie nach nur halbwegs gelungenen Trainingssprüngen in Tränen ausbrach. Auch das ist ein Fingerzeig auf den extremen Ehrgeiz als eines der Geheimnisse für die exorbitanten Erfolge in der Skisprung-Familie Prevc.

Die Rolle von Vater Prevc Vater Prevc war einst Hobby-Springer und half Peter beim Einstieg ins Fliegen. Die kleinen Brüder und Nika folgten dann dem großen Peter. "Ich habe bei kleineren Wettbewerben in unserem Ort zugesehen und das Skispringen hat mir gefallen. Dann habe ich es selbst probiert und es hat mir Spaß gemacht. Mein Vater hat mich dann immer ins Auto gepackt und zum Skiclub gefahren", erzählt Peter Prevc. Der Rest ist Geschichte.

Nika erst 20 Jahre alt, springt nach dem Vorbild der großen Brüder in einer anderen Liga als der Rest des Feldes und hat das Zeug, den Flugsport der Frauen noch über Jahre zu dominieren.

Und danach? Peter hat zwei Söhne - die hollywoodreife Geschichte der Skisprung-Familie Prevc kann also theoretisch noch viele Jahre weitergehen.

