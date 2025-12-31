  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Skispringen: Freitag starke Zweite hinter Prevc

Skispringen - Two Nights Tour:Freitag starke Zweite hinter Prevc

|

Selina Freitag ist zum Auftakt der Two Nights Tour der Skispringerinnen auf dem zweiten Platz gelandet. Den Sieg in Garmisch-Partenkirchen holte sich Nika Prevc.

Selina Freitag in Garmisch-Partenkirchen in Aktion

Die Entscheidung beim Auftaktspringen der diesjährigen Two Nights Tour der Skispringerinnen mit Selina Freitag relive. Kommentar: Eike Papsdorf und Richard Freitag.

31.12.2025 | 5:44 min

Skispringerin Selina Freitag hat dem deutschen Team erstmals einen Podestplatz bei einem Wettbewerb der Two-Nights-Tour beschert. Die 24-Jährige schaffte es in Garmisch-Partenkirchen auf Weiten von 127 und 135,5 Metern und musste sich als Zweite nur der slowenischen Siegerin Nika Prevc geschlagen geben.

Prevc springt in ihrer eigenen Liga

Prevc (136,5 und 134,5 Meter) deklassierte im letzten Wettbewerb des Jahres 2025 die komplette Konkurrenz. Dritte wurde die Japanerin Nozomi Maruyama, die den Gesamtweltcup angeführt.

"Ich genieße es gerade richtig. Ich war ein bisschen nervös, dachte mir dann aber: Ich freue mich drauf. Bei dem Wetter ist es echt cool", sagte Freitag im ZDF zu dem Wettbewerb vor rund 5.000 Zuschauern.

Nach dem dritten Platz von Katharina Schmid in Engelberg war es überhaupt erst der zweite Podestplatz der deutschen Frauen in diesem Winter. Freitag zeigte dem Publikum stolz die Faust.

Reisch und Schmid auf Platz acht

Hinter Freitag schafften es auch Agnes Reisch und Schmid, die punktgleich auf Rang acht landeten, in den zweiten Durchgang der besten 20 Springerinnen.

Es macht richtigen Spaß, das Wetter ist perfekt und es sind Zuschauer da.

Katharina Schmid

Die Kulisse war sichtbar größer als im Vorjahr, als rund 3.000 Anhänger an der Schanze waren. Damals hatte der Wettbewerb noch nach der Männer-Qualifikation unter Flutlicht stattgefunden, diesmal davor bei Sonnenschein.

Skispringen Two Nights Tour: Eva Pinkelnig aus Österreich in Aktion

Noch ist es nicht ganz sicher, aber eine mündliche Zusage gibt es schon für die Vierschanzentournee der Frauen. Die Athletinnen freuen sich definitiv auf "coole Wettkämpfe".

05.12.2025 | 2:32 min

Die Two-Nights-Tour mit Wettbewerben auf den beiden deutschen Schanzen der Vierschanzentournee wird zum dritten Mal ausgetragen. Prevc befindet sich auf Kurs, das Event zum dritten Mal für sich zu entscheiden.

An Neujahr (16.15 Uhr/ZDF) wartet in Oberstdorf das zweite Springen der Two-Nights-Tour. Im kommenden Jahr soll das Format von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden.

Die Vierschanzentournee soll auch für die Skispringerinnen kommen

Die Vorfreude bei den Skispringerinnen wächst: Schon in der kommenden Saison wird es wohl die Vierschanzentournee auch für Frauen geben.

31.12.2025 | 3:47 min
Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das ZDF in der Sendung "sportstudio live" am 31.12.2025 von 11:20 bis 17:20 Uhr.
Themen
SportWintersport

Mehr Skispringen

  1. Familie Prevc

    Porträt:Prevc - eine Skisprung-Dynastie

    von Ella Poulhalec
    Video6:26
  2. Nika Prevc am 23.11.2024.

    Sport | Wintersport:Nika Prevc: Furchtlose Überfliegerin

    von Ella Poulhalec
    Video10:29
  3. Domen Prevc (Slowenien) fliegt beim ersten Sprung der ersten Station der Vierschanzentournee am 29. Dezember 2025 in Oberstdorf, Deutschland.

    Vierschanzentournee:Prevc siegt zum Auftakt, Hoffmann Dritter

    von Andreas Heck
    Video2:44
  4. Domen Prevc trägt seine Skier in der Qualifikation zum Wettbewerb in Klingenthal

    Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentournee

    mit Video2:16
  5. Sportstudio: Skispringen
    Jetzt live

    Sport | Wintersport:Wintersport mit Langlauf und Skispringen

    Live
  6. Norwegen, Trondheim: Ski nordisch, Weltmeisterschaft, Skispringen, Teamspringen, Frauen. Selina Freitag (l-r), Katharina Schmid, Juliane Seyfarth und Agnes Reisch aus Deutschland freuen sich über Bronze.

    Reaktionen aus der Skisprung-Szene:Tournee der Frauen: "Ich glaub’s erst, wenn’s soweit ist"

    von Lars Becker
    mit Video0:55
  7. Weltmeisterschaft, Skispringen - Großschanze in Trondheim, Frauen, Qualifikation. Selina Freitag springt bei Flutlicht von der Schanze.

    Vierschanzentournee der Frauen:Hoffen, dass Innsbruck ein Licht aufgeht

    von Lars Becker
    mit Video4:35

Mehr Wintersport

  1. Sportstudio: Nordische Kombination

    Ergebnisse, Kalender:Tour de Ski und Vierschanzentournee

  2. Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.

    Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

  3. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40