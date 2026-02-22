Rodel-Olympiasiegerin Taubitz im Sommer auf Wasserrutschen

Rodel-Olympiasiegerin Julia Taubitz war mit Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund zu Gast im Sportstudio. Es ging um Mentaltrainer, Videospiele, und "Eddie the Eagle".

Eine Doppel-Olympiasiegerin und ein Goldgewinner der 25. Winterspiele waren am Samstagabend zu Gast im "aktuellen sportstudio". Empfangen wurden sie von den Gästen auf dem Lerchenberg mit stehenden Ovationen. Die Rodlerin Julia Taubitz und der Skispringer Philipp Raimund trafen dabei in Mainz erstmals aufeinander.

Raimund betonte im Gespräch mit Moderator Sven Voss, dass ein goldener Triumph die beiden auf ganz besondere Weise verbinde: "Den Olympiasieg mit jemand anderem zu teilen, der das auch erlebt hat, hebt alles noch mal auf ein anderes Level."

Taubitz: "Man springt ab. Dann fliegt man so weit man kann"

Dem nun in Oberstdorf wohnenden Raimund gelang gleich am ersten Samstag der 25. Winterspiele, dem dritten Wettkampftag, auf der kleinen Schanze von Predazzo mit zwei großartigen Flügen der Triumph. Und mal über Kreuz gefragt: Schon mal gerodelt? Noch nie im Eiskanal, antwortete Raimund, allerdings durchaus einen Hang hinunter "mit einem runden Tellerchen, mit dem man so rumheizt - hat immer super funktioniert."

Taubitz gewann sowohl im Einzel als auch mit dem Team im neu erbauten Eiskanal von Cortina. Was beim Skispringen wichtig ist, weiß sie auch: "Man springt ab, und dann fliegt man so weit man kann." Stimmt alles, so einfach kann es sein, aber in diesem Fall kommt so viel mehr dazu, damit diese Theorie auch in der Praxis aufgeht.

Taubitz: "Wer am klarsten im Kopf ist, der oder die gewinnt"

Angefangen hatte sie einst mit dem Rodeln, "weil ich so gern Schlitten fahre." Und wie wird man Olympiasiegerin? "Wir haben super Material, dazu haben wir alle eine super Technik."

Aber es kommt auch darauf an, wer am Tag X am coolsten und am klarsten im Kopf ist und vielleicht auch noch den nötigen Funken Glück hat - der oder die darf am Ende oben stehen. „ Julia Taubitz

Vor vier Jahren reiste Taubitz als Topfavoritin zu den Winterspielen nach Peking. Doch dort stürzte sie bei einem Lauf und wurde am Ende Siebte. "Das hatte ich in Cortina ein bisschen im Hinterkopf", sagte Taubitz.

Rodlerin Taubitz: Wichtige Hilfe von einem Mentaltrainer

Taubitz betonte, dass sie nach ihrem Rückschlag von Peking psychisch sehr gelitten hatte. Zuvor hatte sie gedacht, dass sie keinen Mentaltrainer benötige, weil sie den Eindruck hatte, "dass das mehr kaputt macht bei mir, dass ich zu viel zerdenke. Aber ich habe nach Peking gemerkt, dass ich das nicht alleine schaffe." Sie hatte sich deshalb Hilfe geholt, und das zeigte eine große Wirkung: "Ich bin unglaublich dankbar, weil mir die Arbeit mit meinem Mentaltrainer sehr geholfen hat."

Geholfen hat ihr auch der Spielfilm über die Erlebnisse von "Eddie the Eagle", dem Briten, der chancenlos als Skispringer bei den Winterspielen 1988 in Calgary startete. Das habe Taubitz klar gemacht, "dass jeder, der es zu den Olympischen Spielen schafft, ein toller Sportler ist".

Raimund: "Ich wusste genau, was ich zu tun hatte"

Raimund wiederum feierte seinen ersten großen Sieg im Winter bei den Olympischen Spielen in Predazzo. Wie war es bei ihm? Nervös vor dem zweiten Flug, als Führender des ersten Durchgangs? "Ich war tatsächlich vor meinem letzten Sprung so still. Es war einfach alles ruhig. Ich war im Fokus. Ich wusste genau, was ich zu tun habe." Es ging auf. Und wie. Anrufe nach dem Triumph habe Raimund aber nur einen erhalten - "von einem Bofrost-Mann, der wollte mir was liefern".

Im Olympischen Dorf fehlte dem Skisprung-Olympiasieger, der ein passionierter Videospiel-Fan ist, allerdings ein Fernseher. Der ließ sich nicht auftreiben. Also wurde Raimund aktiv und bestellte sich einen tragbaren Beamer "für 80 Euro - so konnte ich dann mit meinem Zimmerkollegen Felix Hoffmann spielen".

Den nächsten Urlaub wird Taubitz mit einer Freundin an einem Ort verbringen, an dem es viele Wasserrutschen gibt, das hatte sie sich gewünscht, denn: "Da ist es warm. Da werden wir braun. Und wir können nebenbei rutschen." Die anderen müssten allerdings aufpassen: "Da bin ich ein Brett", sagte Taubitz und lächelte.

