Biathlon-Premiere in München: Strelow bei Perrot-Sieg Dritter

von Volker Grube

|
Biathlon in München: Justus Strelow (DE) in Aktion.

Der Franzose Eric Perrot und Lisa Vittozzi aus Italien haben die Premierenrennen des Loop-One-Festivals der Biathleten in München gewonnen. Dritter Skirollern wurde Justus Strelow.

Quelle: Reuters

