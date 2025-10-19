Biathlon-Premiere in München: Strelow bei Perrot-Sieg Dritter

Sport:Wintersport - Saison 2025/26
Ob Biathlon, Skispringen oder Ski Alpin - Hier finden Sie Highlight-Videos, Livestreams, Liveticker, Zeitplan und Ergebnisse.
von Volker Grube
Der Franzose Eric Perrot und Lisa Vittozzi aus Italien haben die Premierenrennen des Loop-One-Festivals der Biathleten in München gewonnen. Dritter Skirollern wurde Justus Strelow.
