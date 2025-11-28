ZDF-Doku "Biathlon Nation":"Nur geweint": Die Leidensgeschichte der Vanessa Voigt

Spektakuläre Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Skijäger bietet die fünfteilige ZDF-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission." In Folge 2 geht es um Vanessa Voigt.

Vanessa Voigt kehrt nach einer Auszeit zurück – kann sie beim Heimweltcup in Oberhof an ihre alte Form anknüpfen? Der Druck ist enorm. Franziska Preuß übernimmt die Führung im Gesamtweltcup und wird zum prägenden Gesicht des Teams. 26.11.2025 | 26:20 min

Vanessa Voigt wird beim Weltcup-Auftakt der Biathleten in diesen Tagen im schwedischen Östersund ihr internationales Comeback feiern. Es ist ein Happyend für die Olympia- und WM-Medaillengewinnerin nach einer langen Leidenszeit.

Hinter den Kulissen des Biathlon-Teams

Die Probleme der 28-Jährigen zeichnet die zweite von fünf Folgen der ZDF-sportstudio-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" nach. Die Serie bietet einen intimen Blick hinter die Kulissen des Winters 2024/2025, der mit dem Gesamtweltcup-Sieg von Franziska Preuß so spektakulär endete. So nahe war man den Stars und Protagonisten der deutschen Biathlon-Szene noch nie.

Dabei werden in Folge 2 auch die Schattenseiten des Kampfs um Ruhm und Erfolg gezeigt, den jeden Winter in Deutschland Millionen Menschen live verfolgen. Die Kamera begleitet Vanessa Voigt, über Jahre erfolgsverwöhnte und zuverlässige Leaderin bei den deutschen Skijägerinnen.

Schon im Sommer 2024 aber läuft es bei der gebürtigen Thüringerin nicht so glatt wie gewohnt. Sie macht mentale Probleme öffentlich, muss das Training erst reduzieren, schließlich für eineinhalb Monate ganz unterbrechen.

Biathlon-Doku im ZDF-Streamingportal und TV Die fünfteilige "sportstudio"-Dokuserie "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" ist ab 26. November 2025 im Streamingportal des ZDF abrufbar.



Im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Östersund sind die ersten drei Folgen im ZDF-Programm an folgenden Tagen zu sehen:

Dienstag, 2. Dezember 2025, 17:25 Uhr

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 17:30 Uhr

Freitag, 5. Dezember 2025, 17:25 Uhr Folge 4 läuft am 18. Dezember 2025 um 15.40 Uhr im TV und Folge 5 am 19. Dezember 2025, ebenfalls um 15:40 Uhr.

Krankheit bremst Voigt aus

Der Start in den Winter 2024/2025 ist mit einem vierten Platz in Finnland überraschend stark, es folgt ein weiterer Einzel-Podestplatz in Hochfilzen und der umjubelte Sieg mit der deutschen Staffel. Auch beim Weltcup im französischen Le Grand Bornand wird Voigt Vierte, muss dann wegen körperlicher Probleme vorzeitig abreisen. Sie erkrankt über Weihnachten an einem schweren Atemwegsinfekt - will aber bei ihrem Heim-Weltcup in Oberhof unbedingt starten.

Ich bin mit 40 Grad Fieber abgereist und habe Antibiotika genommen. Ob das richtig ist, konnte mir niemand sagen. „ Vanessa Voigt

Der Start in Oberhof war ein Fehler, das weiß sie danach - Voigt läuft bei schwierigsten äußeren Bedingungen im Matschschnee hinterher: "Nach drei, vier Schritten wusste ich: Ich kann umdrehen. Das bringt nix."

Trotzdem redet sie sich die Situation vor dem nächsten Weltcup in Deutschland schön: "Ich dachte, in Ruhpolding starte ich wieder durch. Aber es war peinlich."

Im Ziel sagt sie: "Schluss, Aus, das ist das Ende. Ich habe für mich entschieden, dass die Saison vorbei ist." Eine schwere Entscheidung, wie der deutsche Sportdirektor Felix Bitterling im Film erzählt, aber eine Entscheidung für die "olympische Saison".

Eigener Anspruch als große Last

Wie konnte es zu diesem Zusammenbruch kommen? Voigt sitzt in der ZDF-Doku auf einer Couch und entblößt ihr Innenleben. Sie berichtet, dass sie schon einen Winter vorher nicht mehr richtig schlafen konnte und sich von Weltcup zu Weltcup geschleppt habe. "Ich bin eine ehrgeizige Sportlerin. Irgendwann habe ich im Training Intervalle gemacht und hab nur geweint", erzählt sie. Es ist wohl ihr großer Anspruch an sich selbst, der sie innerlich zerfrisst. Sie sagt, dass sie den "Spagat zwischen der Person Vanessa und der Athletin" nicht mehr schafft.

Das deutsche Biathlon-Team für den Weltcup-Auftakt in Östersund Frauen: Franziska Preuß, Selina Grotian, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer (alle gesetzt), Marlene Fichtner (Gewinnerin Quali-Gesamtliste), Janina Hettich-Walz, Anna Weidel (beide Trainerentscheid)

Männer: Justus Strelow, Philipp Nawrath (beide gesetzt), Lucas Fratzscher, Simon Kaiser (Platz 1 und 2 der Quali-Gesamtliste), Philipp Horn, Danilo Riethmüller (beide Trainerentscheid)

Die Lösung: Besinnung auf sich selbst. Es sind in der ZDF-Doku Bilder von einer Wohnmobil-Tour mit Teamkollegin Selina Grotian zu sehen, die im vergangenen Winter mit ihrem ersten Weltcup-Sieg den Durchbruch schafft. Voigt versteht in der Pause, dass es ein Leben abseits des Biathlons gibt: "Es ist schön, Tochter, Freundin, Schwester zu sein." Ob sie nach der Leidenszeit wieder zu sich gefunden hat und als Biathletin wieder erfolgreich sein kann? Der Olympia-Winter wird es auch für sie zeigen.

"Vergangene Saison hat der Kopf gestreikt, dann der Körper. Man muss Leistung bringen, um bei Olympia dabei zu sein", erzählt sie in der Dokumentation und fügt ihre wichtigste Einsicht hinzu. "Das geht aber nur, wenn Kopf und Körper im Einklang sind."

