Vierschanzentournee:Prevc gewinnt auch letzte Qualifikation in Bischofshofen
Domen Prevc hat die Qualifikation in Bischofshofen gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg der Vierschanzentournee. Die DSV-Adler zeigten Licht und Schatten beim letzten Stopp.
Skispringer Domen Prevc hat eine der letzten Hürden auf dem Weg zum Triumph bei der Vierschanzentournee mit Bravour genommen. Der Führende der Gesamtwertung gewann auch die Qualifikation von Bischofshofen mit einem Sprung auf 140,0 m ohne Probleme.
Auch alle fünf DSV-Adler sind am Dienstag (16:30 Uhr/ARD) im Wettkampf dabei.
Embacher und Hörl landen hinter Prevc
Der Slowene Prevc, der nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und Platz zwei in Innsbruck wohl nur noch durch das Wetter oder eine Disqualifikation gestoppt werden kann, lag damit auch vor seinen ärgsten Verfolgern im Kampf um den Goldadler: Jan Hörl landete als Dritter ebenso hinter Prevc wie Stephan Embacher (beide Österreich), der Zweiter wurde.
Das deutsche Quintett erlebte vor 4.250 Fans einen Tag mit Licht und Schatten. Philipp Raimund war als Sechster bester DSV-Adler. Felix Hoffmann, als Fünfter der Gesamtwertung noch mit Podestchancen, kam nicht über den elften Platz hinaus. Für eine Überraschung sorgte Andreas Wellinger, der als 23. vor Pius Paschke (25.) lag. "Das gibt ein gutes Gefühl", sagte Wellinger. Karl Geiger schaffte als 44. soeben den Sprung unter die besten 50.
Prevc mit 22 Metern Vorsprung
Prevc geht mit einem Vorsprung von umgerechnet 22 Metern auf Hörl in das letzte Springen. Nur einmal in der Tournee-Geschichte gab ein Springer einen so großen Vorsprung noch aus der Hand. 1971/72 war der Japaner Yukio Kasaya nach Siegen auf den ersten drei Schanzen abgereist, um sich auf die Olympischen Spiele im heimischen Sapporo vorzubereiten.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Skispringen
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Raimund in Topform, Geiger ausgeschiedenvon Michael KreutzVideo1:28
Vierschanzentournee:Kein Grand Slam: Nikaido vermasselt Prevc die Tourvon Kathrin Bräuer, Andreas KürtenVideo1:38
Vierschanzentournee:Zajc in Obersdorf disqualifiziertvon M. Krämer/A. KürtenVideo1:49
Vierschanzentournee:Raimund hofft: "Immer ein Stückchen drauflegen"von Michael KreutzVideo0:45
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Vierschanzentournee: So lief die Quali in Bischofshofen
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport