Vierschanzentournee: Prevc gewinnt auch letzte Qualifikation

|

Domen Prevc hat die Qualifikation in Bischofshofen gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg der Vierschanzentournee. Die DSV-Adler zeigten Licht und Schatten beim letzten Stopp.

Skispringen, Domen Prevc (Slowenien)

Skisprung-Dominator Domen Prevc hat auch die Qualifikation für den Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Die DSV-Adler zeigten Licht und Schatten beim letzten Stopp.

05.01.2026 | 0:39 min

Skispringer Domen Prevc hat eine der letzten Hürden auf dem Weg zum Triumph bei der Vierschanzentournee mit Bravour genommen. Der Führende der Gesamtwertung gewann auch die Qualifikation von Bischofshofen mit einem Sprung auf 140,0 m ohne Probleme.

Auch alle fünf DSV-Adler sind am Dienstag (16:30 Uhr/ARD) im Wettkampf dabei.

Vierschanzentournee: "Keiner in Form"

Der Vierschanzentournee-Sieg "wird dem Slowenen Domen Prevc nicht mehr zu nehmen sein", berichtet ZDF-Reporter Andreas Kürten. Felix Hoffmann habe noch eine "geringe Chance aufs Podium".

05.01.2026 | 2:32 min

Embacher und Hörl landen hinter Prevc

Der Slowene Prevc, der nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und Platz zwei in Innsbruck wohl nur noch durch das Wetter oder eine Disqualifikation gestoppt werden kann, lag damit auch vor seinen ärgsten Verfolgern im Kampf um den Goldadler: Jan Hörl landete als Dritter ebenso hinter Prevc wie Stephan Embacher (beide Österreich), der Zweiter wurde.

Das deutsche Quintett erlebte vor 4.250 Fans einen Tag mit Licht und Schatten. Philipp Raimund war als Sechster bester DSV-Adler. Felix Hoffmann, als Fünfter der Gesamtwertung noch mit Podestchancen, kam nicht über den elften Platz hinaus. Für eine Überraschung sorgte Andreas Wellinger, der als 23. vor Pius Paschke (25.) lag. "Das gibt ein gutes Gefühl", sagte Wellinger. Karl Geiger schaffte als 44. soeben den Sprung unter die besten 50.

Felix Hoffmann freut sich nach seinem Sprung.

In Innsbruck sind schon oft die Träume der deutschen Skispringer geplatzt, diesmal nicht. Felix Hoffmann springt auf Platz 5 und lässt sich dabei auch nicht von einem Missgeschick aufhalten.

05.01.2026 | 1:11 min

Prevc mit 22 Metern Vorsprung

Prevc geht mit einem Vorsprung von umgerechnet 22 Metern auf Hörl in das letzte Springen. Nur einmal in der Tournee-Geschichte gab ein Springer einen so großen Vorsprung noch aus der Hand. 1971/72 war der Japaner Yukio Kasaya nach Siegen auf den ersten drei Schanzen abgereist, um sich auf die Olympischen Spiele im heimischen Sapporo vorzubereiten.

Quelle: Reuters

Quelle: sid, dpa
Über das Thema berichtete heute am 05.01.2026 ab 19:00 in dem Beitrag "Prevc dominiert letzte Qualifikation" und sportstudio live am 04.01.2026 ab 11:00 Uhr.
